Ντάνι Γκαρθία: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στη ζωή μου»

Ο Ολυμπιακός δε κατάφερε να φύγει από τη Βαρκελώνη με ένα θετικό αποτέλεσμα και γνώρισε τη βαριά ήττα με σκορ 6-1 από τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ντάνι Γκαρθία, σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, δήλωσε πως δεν έχει ξαναδεί τέτοια αποβολή στη ζωή του, σαν αυτή που υπέδειξε ο Ελβετός διαιτητής της αναμέτρησης, Σνάιντερ στον Έσε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για την έκβαση του αγώνα: «Παίζαμε καλά, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι όσο παίζαμε με 11 παίκτες. Έγινε μια αποβολή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ο Έσε είχε την μπάλα, δεν άγγιξε τον αντίπαλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου το γιατί. Στη συνέχεια η ομάδα έπεσε. Είχαμε παίκτη λιγότερο, ήρθε η κούραση, ήρθε η ποιότητα του αντιπάλου και τα πράγματα χάθηκαν τελείως».

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι: «Παίξαμε καλά, αγωνιστήκαμε, τα δώσαμε όλα. Αλλά δεν παίζουμε για να τα δίνουμε όλα, παίζουμε για τους βαθμούς. Όσο και αν έχουμε προσπαθήσει δεν έχουμε καταφέρε να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ο λόγος που θέλαμε τους βαθμούς ήταν για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Είναι στενάχωρο ότι δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάτι παραπάνω στον κόσμο μας».