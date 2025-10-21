Ολυμπιακός: Προβλήματα για τρείς «ερυθρόλευκους» και ανησυχία ενόψει ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός υπέστει πολύ βαριά ήττα στην Βαρκελώνη απο την Μπαρτσελόνα με 6-1 για την τρίτη αγωνιστική του league phase του Τσάμπιονς Λίγκ. Πέρα απο το αποτέλεσμα, όμως, οι «ερυθρόλευκοι», όπως φαίνεται θα φύγουν από την Ισπανία με τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Τσικίνιο, ο οποίος αποχώρησε στο ημίωρο παραχωρώντας την θέση του στον Νασιμέντο, ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Προβλήματα τραυματισμών, επίσης, αποκόμισαν και οι Ζέλσον Μαρτίνς και Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον πρώτο να αποχωρεί, λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους και να δίνει τη θέση του στον Μουζακίτη και τον δεύτερο να βγαίνει αλλαγή στο 53', βλέποντας τον Μπρούνο να τον αντικαθιστά.

Η κατάσταση των... άτυχων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού θα εκτιμηθεί αύριο (22/10) στο Ρέντη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και θα φανεί κατά πόσο θα μπορούν να ενισχύσουν τους «ερυθρόλευκους» στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και στη συνέχεια.

Το σχόλιο του Μεντιλίμπαρ για τους τραυματίες:

Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος τόνισε ότι οι διαιτητικές αποφάσεις αδίκησαν τους Πειραιώτες, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αποκόμισαν οι ποδοσφαιριστές του.

«Το σίγουρο είναι ότι έχουμε 2 με 3 τραυματίες. Αύριο που θα βρεθούμε στο Ρέντη θα εξεταστεί η κατάσταση τους και θα γνωρίζουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.