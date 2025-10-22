Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με την ΑΕΚ - Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο Ολυμπιακός μετά τη βαριά ήττα με σκορ 6-1 στη Βαρκελώνη εναντίον της Μπαρτσελόνα για το Champions League επιστρέφει στον Πειραιά και υποδέχεται στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League το βράδυ της Κυριακής (26/10 21:00).

Η «Ένωση» αγωνίζεται το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 19:45) εντός έδρας εναντίον της Αμπερντίν για το Conference League και αναμένεται να στρέψει την προσοχή στο Κυριακάτικο ντέρμπι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τους Σκωτσέζους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για τη διάθεση των τελευταιών εισιτηρίων του μεγάλου αγώνα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

Όποιος φίλαθλος δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τη θέση του στο φαληρικό γήπεδο, μπορεί να μπει στο www.olympiacos.org και να αγοράσει το εισιτήριό του.