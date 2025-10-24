Ξέσπασμα Ποντένσε κατά της διαιτησίας με Μπαρτσελόνα: «Ανίκανοι και αλαζόνες»

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά το φετινό του ταξίδι στο Τσάμπιονς Λίγκ, καθώς σε τρία παιχνίδια έχει πάρει μόλις ένα βαθμό στην ισοπαλία με την Πάφο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ έχει καταφέρει να σημειώσει μόλις ένα γκολ, και αυτό … από την άσπρη βούλα, γεγονός που τον κατατάσσει στις χειρότερες επιθέσεις της διοργάνωσης.

Την αγωνιστική που μας πέρασε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνώρισε βαριά ήττα στο «Μονζουίκ», απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 6-1, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί για περίπου μία ώρα αγώνα, ωστόσο η άδικη αποβολή του 'Εσε με το σκορ στο 2-1, δημιούργησε νέα συνθήκη στο παιχνίδι και οδήγησε στην κατάρρευση των Πειραιωτών. Μερικές μέρες μετά την βαριά ήττα από τους «μπλαουγκράνα», ο Ντάνιελ Ποντένσε σε προσωπική του ανάρτηση στο instagram ξέσπασε κατά της διαιτησίας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η ομάδα θα παραμείνει ενωμένη, και ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη.

Αυτά έγραψε ο Πορτογάλος επιθετικός:

«Μου πήρε δύο μέρες για να προσπαθήσω να καταλάβω πώς γίνεται οι άνθρωποι να κρίνουν τόσο άσχημα και να είναι ταυτόχρονα τόσο αλαζόνες.

Ήταν εξαιρετικά δύσκολο απέναντι σε μία σπουδαία ομάδα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τόση ανικανότητα. Δώσαμε καλή μάχη σε κάποια σημεία του αγώνα.

Τώρα παραμένουμε ενωμένοι ως ομάδα και ως σύλλογος και έτοιμοι για την Κυριακή. Ευχαριστώ για την στήριξη»