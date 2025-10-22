Ολυμπιακός: «Πάντα δίπλα μας, πάντα ενωμένοι» - Το «ευχαριστώ» στον κόσμο που ταξίδεψε στη Βαρκελώνη

Παρά την «οδυνηρή» ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το «βαρύ» 6-1, μετά την άδικη αποβολή του Έσε και το αμφισβητούμενο πέναλτι, που υπέδειξε ο Ελβετός διαιτητής, Σνάιντερ, ο κόσμος των Πειραιωτών υποστήριξε αδιάκοπα τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ.

Η εντυπωσιακή παρουσία των 3.000 περίπου οπαδών των «ερυθρολεύκων» στο «Μονζουίκ» αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Ισπανία, με την δημοφιλή εφημερίδα Marca να αναδημοσιεύει βίντεο με τους φιλάθλους που κατακλύσαν το Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, με σκοπό να ευχαριστήσει τους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Η δημοσίευση συνοδευόταν από μία λεζάντα, η οποία έγραφε «Πάντα δίπλα μας, πάντα ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε!».