Η άδικη αποβολή του Έσε αλλάζει το πρωτόκολλο του VAR παγκοσμίως με εισήγηση της UEFA

Ο Ολυμπιακός, αν και στάθηκε εξαιρετικά για σχεδόν 60 λεπτά απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ηττήθηκε με 6-1 από τους «μπλαουγκράνα», έχοντας έντονα παράπονα για την διαιτησία του Σνάιντερ. Οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτύρονται κυρίως για την αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Σνάιντερ να δίνει αδίκως δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αργεντίνο μέσο, απόφαση στην οποία -βάση πρωτοκόλλου- δεν μπορεί να παρέμβει ο VAR.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο, θεωρώντας την απόφαση του Ελβετού ρέφερι λανθασμένη και άδικη για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, τα Μέσα της Ισπανίας μιλούν με την σειρά τους για κακή διαιτησία, τονίζοντας πως ο ρέφερι της αναμέτρησης έχει κάνει σοβαρά λάθη τόσο σε αυτή τη φάση, όσο και στο πέναλτι του Ράσφορντ από τον Τζολάκη.

Ρέτσος και Έσε διαμαρτύρονατι στον διαιτητή/Eurokinissi

Η προτροπή της UEFA για αλλαγή του κανονισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η UEFA αναμένεται να προτείνει στην IFAB (International Football Association Board, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο αρμόδιο για την θέσπιση των κανόνων του ποδοσφαίρου), την αλλαγή του υπάρχοντος πρωτοκόλλου για το πότε μπορεί να παρέμβει ο VAR. Μέχρι πρότινος, το VAR δεν είχε την δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση αποβολής λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας, ακόμα και αν η απόφαση δεν ήταν σωστή (όπως στην περίπτωση του Έσε στη Βαρκελώνη).

Ουσιαστικά, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θέλει να μπορεί μέσω της τεχνολογίας, ο διαιτητής να εξετάζει ξανά ανάλογες φάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει η απόφαση του, αν έχει κάνει λάθος. Για να υπάρξει αλλαγή, γίνεται μια ψηφοφορία στην οποία όμως η UEFA δεν έχει δικαίωμα ψήφου. FIFA (με 4 ψήφους) και οι βρετανικές ομοσπονδίες (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία) έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν οποιαδήποτε αλλαγή, ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες μια ομάδα μπορεί να αδικηθεί, με τον Ολυμπιακό να αποτελεί το πιο «πρόσφατο» παράδειγμα σε έναν κανονισμό που «φωνάζει» πως χρειάζεται τροποποίηση.