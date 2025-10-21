Στα αποδυτήρια των διαιτητών έξω φρενών ο παρατηρητής Ροσέτι μετά το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την πολύ ποιοτική Μπαρτσελόνα, αλλά και μια ανεκδιήγητη διαιτησία στην Βαρκελώνη και γνώρισε βαριά ήττα με 6-1. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε, εν πολλοίς και στην άδικη αποβολή του Έσε στο 57ο λεπτό της συνάντησης, για χτύπημα στο πρόσωπο του Κασάδο. Στο σημείο εκείνο ο Ολυμπιακός είχε μόλις μειώσει σε 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελ Καμπί, και είχε ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος βρέθηκε στο «Μοντζουίκ» ως παρατηρητής, μετά την λήξη του αγώνα κατέβηκε στα αποδυτήρια των διαιτητών και εξέφρασε την δυσαρέσκειά του προς την διαιτητική ομάδα του αγώνα, κυρίως προς τον Ούρς Σνάιντερ, για τις αποφάσεις τους.

Ο Ροσέτι φαίνεται να στάθηκε σε δύο συγκεκριμένες φάσεις και την αντιμετώπισή τους, με την πρώτη εξ' αυτών να είναι η αποβολή του Έσε και η άλλη το πέναλτι που δόθηκε κατά του Ολυμπιακού.