Ισμαέλ Σαϊμπάρι: Ο «υπερηχητικός» Μαροκινός της Αϊντχόφεν που θα απειλήσει τον Ολυμπιακό

Η PSV Αϊντχόφεν επικράτησε χωρίς δυσκολία με σκορ 5-2 της Φορτούνα Σιτάρντ το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο «Φίλιπς Στάντιον» για την 11η αγωνιστική της Eredivisie. Λίγες ημέρες πριν, δηλαδή, ταξιδέψει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην τέταρτη αγωνιστική του Champions League.

Η Αϊντχόφεν του Πίτερ Μπος, με τη νίκη αυτή παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, μετρώντας μέχρι στιγμής 9 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Αδιαμφισβήτητος MVP της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος συμμετείχε στα δύο από τα πέντε συνολικά τέρματα της ομάδας του. Ο Μαροκινός επιθετικός έχει καθιερώσει τη φήμη του ως ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας Ολλανδίας φέτος.

Ο 24χρονος δε σταματά να σκοράρει. Σε 15 επίσημα παιχνίδια έχει σημειώσει 10 γκολ και έχει δώσει 1 ασίστ. Συμμετέχει, δηλαδή, άμεσα στο 26% των τερμάτων που έχουν σκοράρει οι Ολλανδοί φέτος! Επίσης, σκόραρε χατ τρικ εναντίον της Φέγενορντ χαρίζοντας στην ομάδα του το «διπλό» στο Ρότερνταμ. Οι φετινές του επιδόσεις, μάλιστα, δε μπορούν να χαρακτηριστούν «πυροτέχνημα», αφού ο Μαροκινός σκοράρει και μοιράζει ασίστ με συνέπεια. Την περασμένη χρονιά είχε σημειώσει 15 γκολ και 14 ασίστ σε 44 αναμετρήσεις.

Στο στόχαστρο συλλόγων από το Νησί

Ο Σαϊμπάρι βρέθηκε στη λίστα πολλών αγγλικών ομάδων το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον συμπαίκτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην εθνική Μαρόκου έδειξαν οι Λιντς και η Άστον Βίλα. Ωστόσο, η μετακίνησή του δε πραγματοποιήθηκε και ο 24χρονος παρέμεινε στη διάθεση του Πίτερ Μπος και φέτος. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον των ομάδων παραμένει «ζεστό» όπως μεταφέρουν μέσα από την Αγγλία.

🚨 PSV Eindhoven's Ismael Saibari is emerging as a January target for a host of Premier League clubs, with Aston Villa and Leeds among those interested in the 24-year-old Morocco midfielder.



He's scored 10 goals in 15 matches this season and has been directly involved in 26% of… pic.twitter.com/u1yM49inZl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 1, 2025

Οι επιδόσεις του στο φετινό Champions League

Ο Μαροκινός επιθετικός της PSV συνεχίζει τη φετινή σεζόν του Champions League από εκεί που το... είχε αφήσει πέρσι. Την περασμένη σεζόν είχε σημειώσει 3 γκολ και φέτος μετρά ήδη 2 γκολ σε τρεις αναμετρήσεις, το ένα μάλιστα εναντίον της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Νάπολι του «μάστερ» της αμυντικής τακτικής Αντόνιο Κόντε.

Ο Σαϊμπάρι είναι ο πλέον επιδραστικός παίκτης της Αϊντχόφεν και η άμυνα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική μάζι του το βράδυ της Τρίτης (04/11, 22:00), αν θέλει να φτάσει στην τελική επικράτηση εναντίον των Ολλανδών.