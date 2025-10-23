Η βαθμολογία του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) με εννέα παιχνίδια.

Η δεύτερη μέρα είχε πλούσιο θέαμα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει τη νίκη κόντρα στη Γιουβέντους, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0

Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ 0-4

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Aθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1

Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ 3-1

Αταλάντα - Σλάβια Πράγας 0-0

Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ 4-0

Τσέλσι - Άγιαξ 5-1

Άιντραχτ - Λίβερπουλ 1-5

Μονακό - Τότεναμ 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους 1-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ 2-1

Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Champions League