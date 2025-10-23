Η βαθμολογία του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής
Δείτε την κατάταξη όπως διαμορφώθηκε μετά τη 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) με εννέα παιχνίδια.
Η δεύτερη μέρα είχε πλούσιο θέαμα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει τη νίκη κόντρα στη Γιουβέντους, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1
- Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0
- Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
- Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 2-4
- Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0
- Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ 0-4
- Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2
- Aθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1
- Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ 3-1
- Αταλάντα - Σλάβια Πράγας 0-0
- Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ 4-0
- Τσέλσι - Άγιαξ 5-1
- Άιντραχτ - Λίβερπουλ 1-5
- Μονακό - Τότεναμ 0-0
- Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους 1-0
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ 2-1
Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Champions League
- Παρί Σεν Ζερμέν 9β.
- Μπάγερν Μονάχου 9β.
- Ίντερ 9β.
- Άρσεναλ 9β.
- Ρεάλ Μαδρίτης 9β.
- Μπορούσια Ντόρμουντ 7β.
- Μάντσεστερ Σίτι 7β.
- Νιουκάστλ 6β.
- Μπαρτσελόνα 6β.
- Λίβερπουλ 6β.
- Τσέλσι 6β.
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6β.
- Καραμπάγκ 6β.
- Γαλατασαράι 6β.
- Τότεναμ 5β.
- PSV Αϊντχόφεν
- Αταλάντα 4β.
- Μαρσέιγ 3β.
- Ατλέτικο Μαδρίτης 3β.
- Μπριζ 3β.
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 3β.
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3β.
- Νάπολι 3β.
- Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3β.
- Γιουβέντους 2β.
- Μπόντο Γκλιμτ 2β.
- Μονακό 2β.
- Σλάβια Πράγας 2β.
- Πάφος 2β.
- Μπάγερ Λεβερκούζεν 2β.
- Βιγιαρεάλ 1β.
- Κοπεγχάγη 1β.
- Ολυμπιακός 1β.
- Καϊράτ Αλμάτι 1β.
- Μπενφίκα 0β.
- Άγιαξ 0β.