Η βαθμολογία του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής

Δείτε την κατάταξη όπως διαμορφώθηκε μετά τη 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) με εννέα παιχνίδια. 

Η δεύτερη μέρα είχε πλούσιο θέαμα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει τη νίκη κόντρα στη Γιουβέντους, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1
  • Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0
  • Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
  • Μπάγερ Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
  • Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 2-4
  • Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0
  • Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ 0-4
  • Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2
  • Aθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1
  • Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ 3-1
  • Αταλάντα - Σλάβια Πράγας 0-0
  • Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ 4-0
  • Τσέλσι - Άγιαξ 5-1
  • Άιντραχτ - Λίβερπουλ 1-5
  • Μονακό - Τότεναμ 0-0
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους 1-0
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ 2-1

Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Champions League

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 9β.
  2. Μπάγερν Μονάχου 9β.
  3. Ίντερ 9β.
  4. Άρσεναλ 9β.
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 9β.
  6. Μπορούσια Ντόρμουντ 7β.
  7. Μάντσεστερ Σίτι 7β.
  8. Νιουκάστλ 6β.
  9. Μπαρτσελόνα 6β.
  10. Λίβερπουλ 6β.
  11. Τσέλσι 6β.
  12. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6β.
  13. Καραμπάγκ 6β.
  14. Γαλατασαράι 6β.
  15. Τότεναμ 5β.
  16. PSV Αϊντχόφεν
  17. Αταλάντα 4β.
  18. Μαρσέιγ 3β.
  19. Ατλέτικο Μαδρίτης 3β.
  20. Μπριζ 3β.
  21. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3β.
  22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3β.
  23. Νάπολι 3β.
  24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3β.
  25. Γιουβέντους 2β.
  26. Μπόντο Γκλιμτ 2β.
  27. Μονακό 2β.
  28. Σλάβια Πράγας 2β.
  29. Πάφος 2β.
  30. Μπάγερ Λεβερκούζεν 2β.
  31. Βιγιαρεάλ 1β.
  32. Κοπεγχάγη 1β.
  33. Ολυμπιακός 1β.
  34. Καϊράτ Αλμάτι 1β.
  35. Μπενφίκα 0β.
  36. Άγιαξ 0β.

