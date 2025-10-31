Πως η πιθανή κατάκτηση του πρωταθλήματος Νορβηγίας από τη Μπόντο Γκλιμτ επηρεάζει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Η μεγάλη ανατροπή της Μπόντο Γκλιμτ στην έδρα της Μπραν (2-1) το βράδυ της Τετάρτης (29/10) δημιούργησε νέα δεδομένα για την ευρωπαϊκή προοπτική του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.

Η νίκη αυτή φέρνει τη Μπόντο στην κορυφή του πρωταθλήματος Νορβηγίας, δύο βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Βίκινγκ τέσσερις αγωνιστικές πριν τη λήξη της περιόδου, καθιστώντας την το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί την κατάσταση τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League και διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας με πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπόντο «στερεί» από τον ΠΑΟΚ την απευθείας πρόκριση στο Champions League

Ο μεγάλος στόχος του «δικέφαλου του βορρά» τη φετινή σεζόν, στην οποία κλείνει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε «τροχιά τίτλου», ωστόσο οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος μειώνονται αισθητά.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, στην κατάταξη της UEFA, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω από εφτά ομάδες στη λίστα των ομάδων με το υψηλότερο ranking, από τις χώρες που βρίσκονται στις θέσεις 11 έως 55.

Υπενθυμίζουμε πως εφόσον η ομάδα που θα κατακτήσει το Champions League, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase μέσα από το «πλασάρισμά» της στο εθνικό πρωτάθλημα, η ομάδα με το υψηλότερο ranking στην προαναφερεθείσα κατάταξη, η οποία θα κατορθώσει να προκριθεί στα προκριματικά του Champions League ως πρωταθλήτρια εξασφαλίζει την απευθείας είσοδο στη διοργάνωση, όπως συνέβη πέρσι με τον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, μπορεί ναι μεν να έχει εφτά ομάδες που τον προσπερνούν, όμως ο στόχος της «κατάληψης» της θέσης με το υψηλότερο ranking είναι εφικτός με μία καλή πορεία στο Europa League. Χαρακτηριστικό αποτελεί πως δύο από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από το «δικέφαλο του βορρά» στην ειδική κατάταξη, η Κοπεγχάγη και η Ρέιντζερς βρίσκονται ήδη εκτός της «κούρσας» για τον εγχώριο πρωταθλητή.

Η Μπόντο Γκλιμτ, από την άλλη, είναι μία από τις εφτά ομάδες, η οποίες βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από τον ΠΑΟΚ στο ranking. Καθώς η διαφορά της ομάδας του Λουτσέσκου από τους Νορβηγούς είναι σχεδόν... απαγορευτική το γεγονός πως η Μπόντο είναι πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Μόνο αν η Μπόντο «χάσει» το πρωτάθλημα, θα έχει βάσιμες ελπίδες ο ΠΑΟΚ για απευθείας είσοδο στη League Phase.

🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 5 of them are currently leading their leagues.



If the situation remained this way, 🇳🇴 Bodø/Glimt would be first in line to move from PO to league stage in case 🔵 UCL rebalancing occurs.



The empty slot in… pic.twitter.com/gMWFg58ATj — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 30, 2025

Τι ισχύει για τον Ολυμπιακό

Όσον αφορά τους Πειραιώτες τα πράγματα είναι πιο απλά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση της ειδικής κατάταξης και παρά το γεγονός πως η Κοπεγχάγη βρίσκεται σε... απόσταση βολής, οι μειωμένες πιθανότητες που έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Δανία απλοποιούν τα δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο, μοναδικός αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» για ένα απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League είναι η Μπόντο Γκλιμτ. Η διαφορά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπόντο είναι μόλις 1.500 βαθμοί, δηλαδή περίπου 2 βαθμοί συγκομοιδής σε αγώνες της League Phase.

Εάν, δηλαδή η Μπόντο Γκλιμτ κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδας και να κατακτήσουν δύο βαθμούς παραπάνω από τους Νορβηγούς στους πέντε αγώνες που υπολείπονται στη φετινή League Phase.

Ένα αντίστοιχο σενάριο είναι ιδιαίτερα πιθανό, καθώς το πρόγραμμα του Ολυμπιακού σε σχέση με αυτό της Μπόντο θεωρείται σαφώς πιο «βατό». Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης, Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν και Άγιαξ (εκτός), ενώ οι Νορβηγοί πρόκειται να αντιμετωπίσουν τις Μονακό, Γιουβέντους (εκτός), Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ (εκτός) και Ατλέτικο Μαδρίτης.