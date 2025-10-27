ΠΑΟΚ: Στην ελίτ των αήττητων της Ευρώπης και η μάχη με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του με 3-0 κόντρα στον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όχι μόνο φιγουράρει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά έχει καταφέρει να συγκαταλεχθεί σε ένα «κλειστό» κλαμπ μόλις 8 ομάδων σε όλη την Ευρώπη που παραμένουν αήττητες στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Με ρεκόρ 6 νίκες και 2 ισοπαλίες (6-2-0), οι Θεσσαλονικείς αποτελούν τη μοναδική ομάδα στην Ελλάδα χωρίς ήττα.

Το «κλειστό» κλαμπ των αήττητων σε όλη την Ευρώπη

Το εντυπωσιακό restart των «ασπρόμαυρων» αρχής γενομένης από την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, το «διπλό» στη Νέα Φιλαδέλφεια και το εντυπωσιακό «πέρασμα» από την Γαλλία και το «Πιέρ Μορουά», παρά τις «γκέλες» με Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης που προκάλεσαν αρχική γκρίνια και εσωστρέφεια, έχουν φέρει τα πάνω-κάτω τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Το αήττητο του ΠΑΟΚ τον τοποθετεί δίπλα σε κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται τα «δίπολα» Πόρτο-Μπενφίκα και Γαλατασαράι-Φενερμπαχτσέ, η Αταλάντα, η Σλάβια Πράγας, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου με το απόλυτο 8/8 νίκες. Με τις δύο ισοπαλίες και έξι νίκες, ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται θεωρητικά στην 4η θέση αυτής της ελίτ λίστας, κάτω από Μπάγερν, Πόρτο και Γαλατασαράι.

Οι πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Παρά το αήττητο σερί και την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Stoiximan Super League, οι ανανεωμένες προβλέψεις της στατιστικής ανάλυσης του Football Meets Data (FMD), μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, κατατάσσουν τον ΠΑΟΚ ως το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες των «ασπρόμαυρων» για πρωτάθλημα ανέρχονται στο 25,2%, πίσω από τον Ολυμπιακό που συγκεντρώνει το 68,6%. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ακολουθούν πολύ χαμηλότερα με 4,4% και 1,8% αντίστοιχα.

🇬🇷 Olympiacos wins the derby v 🇬🇷 AEK!



🏆 To win 🇬🇷 Super League:



69% 🇬🇷 Olympiacos

25% 🇬🇷 PAOK

4% 🇬🇷 AEK

2% 🇬🇷 Panathinaikos



🚨 Full probabilities and scenarios for 40+ domestic leagues available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/Nq9HwhZFby — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 26, 2025

Ωστόσο, όσον αφορά την πρώτη δυάδα – η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League – οι Θεσσαλονικείς είναι το πρώτο φαβορί για τη δεύτερη θέση με 48,3%, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 24,1% και την ΑΕΚ με 17,8%. Οι προβλέψεις του FMD υποδηλώνουν ότι το δίδυμο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ φαντάζει ως το πιο πιθανό να καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις του φετινού πρωταθλήματος.