Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ

Η 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη στο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ελ Καμπί από την άσπρη βούλα στο 33', με τον Ταρέμι στο 67' να «κλειδώνει» το τρίποντο, το οποίο φέρνει στη 2η θέση τον Ολυμπιακό.

Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ με τρία γκολ στο 2ο μέρος «καθάρισε» τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Αστέρα AKTOR(2-0) και ο Λεβαδειακός με τον Άρη «μοιράστηκαν» από έναν βαθμό (1-1).

Δείτε τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία του πρωταθλήματος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 0-2

ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3

Λεβαδειακός - Άρης 1-1

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 2-0

ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος 3-0

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ 20β. Ολυμπιακός 19β. ΑΕΚ 16β. Βόλος 12β.

---------------------- Λεβαδειακός 12β. *Παναθηναϊκός 12β. Άρης 12β. Ατρόμητος 9β.

---------------------- Κηφισιά 9β. Παναιτωλικός 8 ΑΕΛ 7 *ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5 Αστέρας AKTOR 3

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο