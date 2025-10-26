ΠΑΟΚ - Βόλος 3-0: Με παρθενικό γκολ Γιακουμάκη και Οζντόεφ επικράτησε των Θεσσαλών

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον φορμαρισμένο Βόλο στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας των φιλοξενούμενων με το εμφατικό 3-0. Ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με δυο δικά του τέρματα σφράγισε τον θρίαμβο του δικεφάλου.

