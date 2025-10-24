Η βαθμολογία του Europa League μετά την «τεράστια» νίκη του ΠΑΟΚ και την ήττα του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με σκορ 4-3 επί της Λιλ στο «Πιέρ Μορουά».

Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ στην Ολλαννδία.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Europa League



Μπράγκα - Ερυθρός Αστέρας 2-0

Μπραν - Ρέιντζερς 3-0

Στεάουα - Μπολόνια 1-2

Φενέρμπαχτσε - Στουτγκάρδη 1-0

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Άστον Βίλα 2-1

Γκενκ - Μπέτις 0-0

Λιόν - Βασιλεία 2-0

Σάλτσμπουργκ - Φερεντσβάρος 2-3

Γιουνγκ Μπόις - Λουντογκόρετς 3-2

Θέλτα - Νις 2-1

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4

Μάλμε - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ 0-3

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 2-0

Ρόμα - Βικτόρια Πλζεν 1-2

Σέλτικ - Στουρμ Γκρατς 2-1

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1

Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη 2-0

Η βαθμολογία του Europa League

1. Μίντιλαντ 9β.

2. Μπράγκα 9β.

3. Λιόν 9β.

4. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7β.

5. Βικτόρια Πλζεν 7β.

6. Φράιμπουργκ 7β.

7. Φερεντσβάρος 7β.

8. Μπραν 6β.

-----------------------

9. Θέλτα 6β.

10. Άστον Βίλα 6β.

11. Λιλ 6β.

12. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6β.

13. Γιουνγκ Μπόις 6β.

14. Φενερμπαχτσέ 6β.

15. Πόρτο 6β.

16. Μπέτις 5β.

17. Νότιγχαμ Φόρεστ 4β.

18. Μπολόνια 4β.

19. Γκενκ 4β.

20. ΠΑΟΚ 4β.

21. Σέλτικ 4β.

22. Παναθηναϊκός 3β.

23. Ρόμα 3β.

24. Βασιλεία 3β.

----------------------------

25. Φέγενορντ 3β.

26. Λουντογκόρετς 3β.

27. Στουρμ Γκρατς 3β.

28. Στεάουα 3β.

29. Στουτγκάρδη 3β.

30. Μάλμε 3β.

31. Ερυθρός Αστέρας 1β.

32. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1β.

33. Νις 0β.

34. Σάλτσμπουργκ 0β

35. Ουτρέχτη 0β

36. Ρέιντζερς 0β