Αυτές είναι οι πιθανότητες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League

Ένας μαγικός ΠΑΟΚ πήρε τεράστιο διπλό στην Γαλλία, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο Europa League, ανέβηκε στην 20η θέση με 4 βαθμούς. Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με ανατροπή στην Ολλανδία από την Φέγενορντ με αποτέλεσμα να κατηφορίσει στην 22η θέση.

Μετά την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι πιθανότητες του «Δικεφάλου του Βορρά» αυξήθηκαν, ενώ του τριφυλλιού υποχώρησαν.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data», ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Φέγενορντ είδε τις πιθανότητες για μία θέση στην πρώτη 24αδα να είναι στο 55%, ενώ διαθέτει μόλις 3% για απευθείας πρόκριση μέσω της οκτάδας.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 24 Oct]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇩🇪 Freiburg, 🇮🇹 Bologna

📉 OUT: 🇪🇸 Betis, 🇮🇹 Roma



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇬🇷 PAOK, 🇳🇱 Go Ahead Eagles

📉 OUT: 🇦🇹 Sturm, 🇫🇷 Nice



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/o4USaXmVys — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2025

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ μετά την μεγάλη νίκη στην Γαλλία είδε τις πιθανότητές του να ανεβαίνουν, πλέον 72% για την πρώτη 24αδα, ενώ για την κατάληψη θέσης ανάμεσα στις πρώτες οκτώ ομάδες της διοργάνωσης, το νούμερο αυτό είναι στο 6%.