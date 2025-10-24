Europa League: Πρώτη νίκη για Νότιγχαμ Φόρεστ - «Κατήφορος» για Ρέιντζερς και Ρόμα

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε, προσφέροντας μας θέαμα αλλά και εκπλήξεις. Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη στην Γαλλία με 3-4 απέναντι στην Λιλ, σε ένα ματς θρίλερ, ενώ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-1, με ανατροπή από την Φέγενορντ.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Άστον Βίλα 2-1

Οι «χωριάτες» προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Γκεσάντ, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν πριν την λήξη του ημιχρόνου, στο 42’, με τον Σούρει, και να κάνουν την ολική ανατροπή στο 61ο λεπτό με γκολ του Ντέιλ. Ιστορική νίκη για την Γκόου Αχέντ ίγκλς, η οποία έσπασε το νικηφόρο σερί 5 νικών της Αστον Βίλα, οδηγώντας την επίσης στην πρώτη της ήττα στην Ευρώπη. Η Ολλανδική ομάδα έχει δυο νίκες σε τρία παιχνίδια φέτος στο Γιουρόπα Λίγκ.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 2-0

Η Νότιγχαμ υποδέχτηκε την Πόρτο, στο πρώτο παιχνίδι του Σον Ντάις στον πάγκο. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Φόρεστ, καθώς προηγήθηκε μόλις στο19ο λεπτό μετά απο χέρι του Μπέντναρεκ μέσα στην περιοχή, ο Γκίμπς Γουάιτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα απο την άσπρη βούλα, βάζοντας μπροστά την Νότιγχαμ με 1-0, σκορ που θα είναι και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πόρτο προσπάθησε να αντιδράσει χωρίς επιτυχία, και είδε τον Ιγκόρ Ζεζούς, και αυτός με πέναλτι, να κάνει δυο τα τέρματα της Φόρεστ και να σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο φετινό Europa League.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Στεάουα Βουκουρεστίου - Μπολόνια 1-2

Φενέρμπαχτσε - Στουτγκάρδη 1-0

Γκόου Αχέντ Ίγκλς - Αστον Βίλα 2-1

Γκένκ - Ρεάλ Μπέτις 0-0

Λυόν - Βασιλεία 1-0

Σάλτσμπουργκ - Φερεντσβάρος 1-3

Μπράν - Ρέιντζερς 3-0

Μπράγκα - Ερυθρός Αστέρας 1-0

Θέλτα - Νίς 2-1

Σέλτικ - Στούρμ Γκράτς 2-1

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ 0-3

Μάλμε - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-1

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 2-0

Ρόμα - Βικτόρια Πλζέν 1-2

Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη 2-0

Γιούνγκ Μπόιζ - Λουντογκόρετς 3-2

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (06/11)