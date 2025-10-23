Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1: Προηγήθηκε, πάλεψε αλλά ηττήθηκε στο Ρότερνταμ

Ο Παναθηναϊκός, αν και προηγήθηκε για ένα ακόμη παιχνίδι στη σεζόν, δέχτηκε δύο εύκολα τέρματα σε σημεία που «έχασε» το συγκέντρωση του και ηττήθηκε με 3-1 από τη Φέγενορντ στη 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Σφιντέρσκι στο 18', δέχτηκαν ένα φθηνό γκολ από τον Ριντ δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Χατζ Μούσα στο 55' διπλασίασε τα τέρματα των Ολλανδών, οι οποίοι «κλείδωσαν» τη νίκη με τον Λάριν ακριβώς στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Σουηδία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μάλμε την Πέμπτη (6/11) στις 19:45 για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή του και προηγήθηκε

Υπό τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση με τη Φέγενορντ να θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της και τον Παναθηναϊκό να ψάχνει κάποια αντεπίθεση. Η πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο 10', όταν μετά το αβίαστο λάθος του Τζούρισιτς στον άξονα ο Στάιν σκόραρε. Για καλή τύχη των «πράσινων» ο χαφ της Φέγενορντ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Οκτώ λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη δική του στιγμή και από το όμορφο τρίγωνο Κυριακόπουλου-Σφιντέρσκι και Τζούρισιτς ο Έλληνας μπακ βγήκε τετ α τετ, νικήθηκε από τον Βελενρόιτερ και στην επαναφορά ο Πολωνός φόρ έδωσε προβάδισμα στο «τριφύλλι». Στο 24' σε μια γρήγορη μετάβαση ο Τζούρισιτς συνεργάστηκε με τον Τετέ, ο Βελενρόιτερ όμως κατάφερε να αποκρούσει με το σώμα το πλασέ του Βραζιλιάνου.

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι απείλησαν με τη σειρά τους στο 36', με τον Στάιν να υποδέχεται άψογα την μπάλα στην μικρή περιοχή, ο Ντραγκόφσκι όμως κατάφερε να αποκρούσει την πρώτη σημαντική ευκαιρία της Φέγενορντ. Ο Πολωνός μάλιστα είχε απάντηση και στο 41ο λεπτό στο σουτ του Στάιν, αυτή τη φορά με διπλή προσπάθεια. Στις καθυστερήσεις ο Σφιντέρσκι βγήκε τετ α τετ, δεν πρόλαβε να εκτελέσει και έπεσε ζητώντας πέναλτι, με τους «πράσινους» στη συνέχεια της φάσης να δέχονται ένα «φθηνό» γκολ από τον Ριντ, στο χειρότερο σενάριο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.

Παρά τη «ψυχρολουσία» στη λήξη του 1ου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πατά καλά στα πρώτα λεπτά του δεύτερου 45λεπτου. Μάλιστα, στο 50ο λεπτό από την ωραία ατομική προσπάθεια του Κυριακόπουλου που διέσχισε πολλά μέτρα με την μπάλα και εκτέλεσε χωρίς στόχο. Η Φέγενορντ κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο 55', με τον Χατζ Μούσα να «αδειάζει» τον Κυριακόπουλο και να εκτελεί ιδανικά τον Ντραγκόφσκι.

InTime

Οι Ολλανδοί άρχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι μετά το 2-1, αναζητώντας το τρίτο τέρμα. Στο 64' ο Ουέντα βρέθηκε στο τετ α τετ με τον Ντραγκόφσκι, ο τερματοφύλακας των «πράσινων» είχε για μια ακόμη φορά απάντηση. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Φέγενορντ για χέρι του Ίνγκασον, με παρέμβαση από τον VAR όμως άλλαξε την απόφαση του.

Στο 80' το τριφύλλι έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν ο Σφιντέρσκι τροφοδότησε τον Τσέριν, αυτός πάτησε περιοχή, εκτέλεσε και ο Βελενρόιτερ τον σταμάτησε με το πόδι. Με την συμπλήρωση 90 λεπτών ο Λάριν με διπλή προσπάθεια έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Φέγενορντ: Βέλεντροϊτερ, Ριντ (78′ Νιούκοπ), Αχμέντχοντζιτς, Σμαλ, Μπος (65′ Γουατανάμπε), Χουάνγκ (46′ Ταργκαλινέ), Στάιν, Βαλέντε, Μουσά, Ουέντα (81′ Λάριν), Σλιτί (65′ Σάουερ).

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας (84′ Ταμπόρδα), Καλάμπρια, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (69′ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (70′ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι.