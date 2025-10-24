Παναθηναϊκός: Επίσημα τέλος ο Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό. Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες μετά την ήττα με 3-1, αποτέλεσμα που αποτέλεσε το τελευταίο του ματς στην άκρη του πάγκου.



Παρά τη θετική εικόνα του «Τριφυλλιού» στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με γκολ του Σφιντέρσκι και είχε ευκαιρίες να «κλειδώσει» το παιχνίδι, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ένα «κρύο» γκολ από τον Ριντ έφερε την ισοφάριση και η ομάδα έχασε τη συγκέντρωσή της, δεχόμενη δύο ακόμη τέρματα.



Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη, ο Κόντης στάθηκε στην αδικία του αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες του άξιζαν περισσότερα.



Σήμερα, ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε τη λήξη της συνεργασίας, ευχαριστώντας τον 49χρονο προπονητή για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Θέμα χρόνου πλέον η επισημοποίηση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ.





Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του».