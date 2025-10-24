Παναθηναϊκός: «Θερμή» υποδοχή από Σισέ και Λέτο στον πρώην προπονητή τους Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώθηκε και επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) από τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός τεχνικός διαδέχεται τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο των «πράσινων», ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» λίγα λεπτά νωρίτερα.

Την έναρξη της συνεργασίας του δημοφιλούς και πιο καλοπληρωμένου προπονητή της Super League 1, Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό «χαιρέτησαν» δύο πρώην σούπερ σταρ της ομάδας, οι οποίοι συνέδεσαν την παρουσία τους με τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Ο λόγος για τους Σεμπάστιαν Λέτο και Τζιμπρίλ Σισέ, οι οποίοι «καλωσόρισαν» τον πρώην πρωταθλητή Ευρώπης σχολιάζοντας την δημοσίευση της ΠΑΕ. Ο Αργεντίνος τεχνικός της Κηφισιάς έγραψε «Καλώς ήρθες αφεντικό», ενώ ο Γάλλος πρώην κεντρικός επιθετικός σχολίασε με τη σειρά του λίγο μετά «Καλώς ήρθες στην ομάδα μας αφεντικό».

Τα σχόλια του Λέτο και του Σισέ κάτω από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης Μπενίτεθ. @fcpanathinaikos

Υπενθυμίζουμε πως τόσο ο Λέτο, όσο και ο Σισέ έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον νέο προπονητή του «τριφυλλιού» στη Λίβερπουλ. Ο Αργεντίνος είχε συνυπάρξει με τον Μπενίτεθ για τέσσερις αγώνες τη σεζόν 2007/2008, ενώ ο Γάλλος Σισέ αποτέλεσε μέλος της ομάδας, που κατέκτησε το Champions League το 2005, με θητεία που κράτησε από το 2004 έως το 2006.

Οι Λέτο και Σισέ έγραψαν ιστορία με τον Παναθηναϊκό, κατακτώντας το νταμπλ του 2010, φορώντας τα «πράσινα» από το 2009. Ο Σισέ παρέμεινε στο «τριφύλλι» μέχρι το 2011 και ο Λέτο μέχρι το 2013, όταν και μεταγράφηκε στην ιταλική Κατάνια. Ο Αργεντίνος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το 2016 για μία μόλις χρονιά, αφού το 2017 «μετακόμισε» στα Εμιράτα, όπου και «κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παππούτσια».

Τη δημοσίευση, τέλος, σχολίασε και ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Λουκ Στιλ, ο οποίος έγραψε «Καλωσόρισες και καλή επιτυχία».