Ράφα Μπενίτεθ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Ισπανού από την προπόνηση στο Κορωπί (pic)

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της Super League 1 μετά και το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «πράσινους» αφίχθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος την Πέμπτη (23/10) και το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο Μπενίτεθ, όπως γνωστοποίησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου το Σάββατο 25/10 στις 12:00 στο Κορωπί. Ο 65χρονος πρώην τεχνικός των Λίβερπουλ, Νάπολι και Ίντερ ολοκλήρωσε λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του (24/10) την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο Instagram δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του Ράφα Μπενίτεθ με τα χρώματα της ομάδας, κατά τη διάρκεια της πρώτης του επαφής με τους παίκτες. Τη δημοσίευση συνόδευσε η λεζάντα «Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Η δουλειά αρχίζει».