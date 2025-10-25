Παναθηναϊκός: Ποιους «φέρνει» ο Μπενίτεθ ως συνεργάτες του

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) από τον Γιάννη Αλαφούζο στο Κορωπί. Οι δυο τους μίλησαν για το μέλλον του Παναθηναϊκού, για τα στελέχη που θα πλαισιώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, αλλά και για τους μελλοντικούς στόχους του συλλόγου.

Παρόντες στην παρουσίαση του Ισπανού τεχνικού ήταν και οι συνεργάτες του στον «πράσινο» πάγκο. Ο λόγος για τους Φρανσίσκο Πάκο Ντε Μιγκέλ, Αντόνιο Γκόμεζ Πέρεθ, Χοακίν Βαλέριο και Ζεσούς Γκαρία Βαγιέχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ετήσια αμοιβή του Μπενίτεθ και του επιτελείου του ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 65χρονος Ισπανός έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» για 2,5 χρόνια και το συμβόλαιο του είναι το πιο πλουσιοπάροχο στο πρωτάθλημα της Super League.

Οι συνεργάτες του Μπενίτεθ και οι αρμοδιότητες τους

O Φρανσίσκο Πάκο Ντε Μιγκέλ αποτελεί το «δεξί χέρι» του Μπενίτεθ. Είναι ο άνθρωπος που διαμορφώνει και επεξεργάζεται πρόγραμμα των προπονήσεων της εβδομάδας και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των μετρήσεων. Επίσης, είναι ο άνθρωπος, ο οποίος αποφασίζει αν ένας ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας ή όχι.

Ο Αντόνιο Γκόμεζ Πέρεθ είναι υπεύθυνος για την ανάλυση των αντιπάλων μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Παρακολουθεί τα παιχνίδια των αντιπάλων και παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες στον κάθε παίκτη της ομάδας ξεχωριστά, ανάλογα με τον προσωπικό του αντίπαλο στον αγώνα. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και ανάλυση των στατιστικών των ποδοσφαιριστών της ομάδας, αλλά και της επακόλουθησης εξήγησης των λαθών στους παίκτες.

O Χοακίν Βαλέριο είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων. Αναλαμβάνει την προπόνηση και μυική ενδυνάμωση των γκολκίπερ. Επίσης, αναλύει και αυτός μέσω VIDEO τις επιδόσεις των τερματοφυλάκων της ομάδας, αλλά και τις αγωνιστικές συνήθειες των αντίπαλων επιθετικών.

O Ζεσούς Γκαρία Βαγιέχο είναι υπεύθυνος ανάλυσης. Παρακολουθεί και καταγράφει τις προπονήσεις, συλλέγει και αναλύει στατιστικά δεδομένα και επιβλέπει την πορεία του προπονητικού επιτελείου, προκειμένου να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στα στελέχη, ώστε να παρεμβαίνουν με πιο καίριο τρόπο στις ανάγκες της ομάδας.

Τέλος, είναι υπεύθυνος για την καταγραφή της προόδου και της προοπτικής των νεαρών ποδοσφαιριστών, λαμβάνοντας, μάλιστα, την τελική κρίση για το αν ταιριάζουν στο προπονητικό πλάνο του Μπενίτεθ.