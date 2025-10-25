Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ μετά την παρουσίασή του στα... ελληνικά

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, καθώς σήμερα (25/10) παρουσιάστηκε στο Κορωπί από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Μερικές ώρες μετά την παρουσίασή του ο Ισπανός τεχνικός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στα ελληνικά.

«Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό, τον Πρόεδρο, και τους φιλάθλους για το ζεστό καλωσόρισμα στην Αθήνα. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την καινούργια αρχή και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε», αναφέρει ο Ράφα Μπενίτεθ στη λεζάντα του.