Live η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα AKTOR

Ο Παναθηναϊκός γυρνά επίσημα «σελίδα» και αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στο «Α. Νικολαΐδης», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πράσινων».

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, με τετράδα στην άμυνα τους Καλάμπρια, Ινγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στον άξονα, Τσέριν και Τσιριβέγια πλαισιώνουν τον Τζούρισιτς που επιστρέφει στο «10». Στα «φτερά», Τετέ και Ζαρουρί ξεκινούν βασικοί, με μοναδικό προωθημένο τον Σφιντέρσκι.

