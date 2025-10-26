Live το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το βράδυ της Κυριακής το «Καραϊσκάκης» θα βράζει, καθώς Ολυμπιακός και ΑΕΚ κοντράρονται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ντέρμπι της σεζόν. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στη μάχη ισόβαθμες και αποφασισμένες να μείνουν «ζωντανές» στο κυνήγι του ΠΑΟΚ, τη μοναξιά της κορυφής. Ο Ολυμπιακός αναζητά την πρώτη του φετινή νίκη σε μεγάλο ματς, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και την ήττα στην Τούμπα, ενώ η Ένωση πηγαίνει στον Πειραιά με στόχο να κάνει τη δική της επανεκκίνηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε, Καμπελά, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

