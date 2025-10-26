ΟΦΗ: Προ των πυλών ο Χρήστος Κόντης για τον πάγκο της ομάδας

Με τον ΟΦΗ να είναι σε σκέψεις να πορευτεί χωρίς τον Μίλαν Ράσταβατς, ξεκίνησαν οι επαφές για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μοναδικός υποψήφιος εξαρχής ήταν ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά την έλευση του Ραφαέλ Μπενίτεθ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν τέθηκε ποτέ άλλο όνομα, ενώ και από την πλευρά του 50χρονου τεχνικού το ενδιαφέρον για τον ΟΦΗ είναι υπαρκτό. Ο Κόντης θεωρεί ότι πρόκειται για μια ομάδα με δυναμική, όπου μπορεί να εφαρμόσει τις ιδέες του και να συμβάλει σε αγωνιστική ανάταση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις είναι άμεσες, και εφόσον υπάρξει συμφωνία, η οριστικοποίηση της άφιξης του Κόντη δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και μέσα στη Δευτέρα. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς την Τρίτη η ομάδα έχει παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή, ενώ η χρονιά μπαίνει σε κομβικό σημείο.

Με την έλευση του Κόντη να θεωρείται πιθανή, ο ΟΦΗ φαίνεται να στρέφεται σε λύση που συνδυάζει εμπειρία και γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου, στοχεύοντας σε άμεση βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας.