ΟΦΗ: Στις εξέδρες του Παγκρητίου ο Κόντης για να παρακολουθήσει την νέα του ομάδα (pic)

Ο Χρήστος Κόντης τα έχει βρει σε όλα με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της κρητικής ομάδας. Μάλιστα, βρέθηκε στα επίσημα του Παγκρητίου Σταδίου για να παρακολουθήσει τον αγώνα της νέας του ομάδας κόντρα στον Ηρακλή, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Χρήστος Κόντης στο Παγκρήτιο: