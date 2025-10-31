Νέα δικαστική περιπέτεια για τον ΟΦΗ και κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών

Νέος πονοκέφαλος για τον ΟΦΗ, καθώς η υπόθεση με τον Θανάση Παπάζογλου ανοίγει ξανά και απειλεί να του στοιχίσει βαθμούς στο πρωτάθλημα. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ανάκλησης του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, κάτι που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην πολύχρονη αυτή δικαστική διαμάχη.



Με βάση τη νέα απόφαση, ο ΟΦΗ οφείλει να καταβάλει στον Παπάζογλου το ποσό των 85.000 ευρώ μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες. Αν δεν το πράξει, τότε θα ενεργοποιηθεί η ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, σύμφωνα με την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.



Η πλευρά του ΟΦΗ δεν σκοπεύει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και ήδη εξετάζει τις επόμενες νομικές κινήσεις για να ανατρέψει τη δυσμενή αυτή εξέλιξη. Παράλληλα, στο Ηράκλειο επικρατεί ανησυχία, καθώς η υπόθεση επιστρέφει σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, με την ομάδα να προσπαθεί να σταθεροποιηθεί αγωνιστικά.



