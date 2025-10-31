«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στις απολύσεις προπονητών η Ελλάδα

Πρωτιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι με θετικό τρόπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt.gr, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στις απολύσεις προπονητών τη φετινή σεζόν, με 25 αλλαγές στους πάγκους των δύο κορυφαίων κατηγοριών αριθμός που καμία άλλη χώρα δεν έχει φτάσει πριν καν ολοκληρωθεί ο Οκτώβριος.

Στη Super League 1, Παναθηναϊκός, Άρης, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης έχουν ήδη προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, ενώ στη Super League 2 οι Ηρακλής, ΠΑΟΚ Β, Καμπανιακός, Καβάλα, Athens Kallithea, Χανιά και Αιγάλεω ακολούθησαν το ίδιο μονοπάτι.

Πρωταθλήτρια απολύσεων, πάντως, αναδεικνύεται η Ηλιούπολη, που έχει ήδη πραγματοποιήσει πέντε (!) αντικαταστάσεις.

Ο Παναθηναϊκός είπε «αντίο» στον Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να αναλαμβάνει προσωρινά μέχρι την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ.



Στον Άρη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης πλήρωσε την κακή εκκίνηση και τον διαδέχθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Η ΑΕΛ αντικατέστησε τον Γιώργο Πετράκη με τον Στέλιο Μαλεζά, ενώ ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης άλλαξαν επίσης σελίδα, με τους Κρητικούς να φέρνουν τον Κόντη στη θέση του Ράσταβατς και τους Αρκάδες τον Κρις Κόουλμαν αντί του Σάββα Παντελίδη.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Τουρκία με 22 απολύσεις, σε μια μάχη... πάγκων που δείχνει πως η υπομονή στο επάγγελμα του προπονητή είναι είδος προς εξαφάνιση.