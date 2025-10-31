Η παράδοση του Μανόλο Χιμένεθ στο «Γ. Καραϊσκάκης» - Η «εξάρα» του 2011 και η τελευταία επίσκεψη

Ο Ισπανός τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψε στη Stoiximan Super League, αυτή τη φορά φορώντας τα «κιτρινόμαυρα» της ομάδας του Άρη. Η επιστροφή του Χιμένεθ στην Ελλάδα σηματοδοτεί και την επανεμφάνιση του σε αγωνιστικούς χώρους, στους οποίους άφησε έντονο το αποτύπωμα του ως προπονητής της ΑΕΚ.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ του Σαββάτου (1/11, 20:00) και ο Χιμένεθ επιστρέφει στον... τόπο του εγκλήματος για όγδοη φορά στην καριέρα του.

Ήττα στην τελευταία επίσκεψη

Τελευταία επίσκεψη του Ισπανού τεχνικού στο φαληρικό στάδιο ήταν πριν περίπου 4,5 χρόνια, όταν η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική των πλέι-οφ του πρωταθλήματος.

Τότε, παρά το γεγονός πως η «Ένωση» είχε ξεκινήσει καλά το παιχνίδι, δεν κατόρθωσε να πάρει κεφάλι στο σκορ με την ευκαιρία του Τσιγκρίνσκι στο 25ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η «ολιγωρία» της άμυνας χάρισε στον Μπρούμα τα δύο γκολ της τελικής επικράτησης (50', 92').

Η τελευταία «απόδραση»

Η τελευταία φορά, που ο Μανόλο Χιμένεθ έφυγε από το στάδιο «Καραϊσκάκης» πανηγυρίζοντας τη νίκη ήταν το Φεβρουάριο του μακρινού 2018.

Τότε, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη ανατροπή, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με σκορ 2-1.

Παρά το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ανσαριφάρντ στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, η «Ένωση» έφτασε αρχικά στην ισοφάριση με δυνατό σουτ του Τσιγκρίνσκι (88') και στη συνέχεια στην ολική ανατροπή με κοντινό πλασέ του Γιακουμάκη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το μεγάλο «διπλό» της ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την «Ένωση».

Τα έξι γκολ του Ολυμπιακού το 2011

Η πρώτη επίσκεψη του Μανόλο Χιμένεθ στην έδρα του Ολυμπιακού ήταν στις 20 Μαρτίου του 2011. Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» του Ερνέστο Βαλβέρδε συνέτριψαν την ΑΕΚ του Χιμένεθ με έξι γκολ.

Το σκορ είχε ανοίξει ένας πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ραφίκ Τζιμπούρ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο χορός των γκολ συνεχίστηκε από τους Μέλμπεργκ (7'), Φουστέρ (20'), Τζιμπούρ (61'), Μιραλάς (68') και Χολέβα (71').

Η παράδοση του Χιμένεθ στο γήπεδο «Καραϊσκάκης»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει επισκεφθεί το φαληρικό στάδιο συνολικά εφτά φορές στην καριέρα του, όλες ως τεχνικός της ΑΕΚ. Οι τέσσερις για τη Super League και τρεις για το Κύπελλο.

Ο Ισπανός μετράει ρεκόρ 2 νικών, μίας ισοπαλίας και 4 χαμένων αναμετρήσεων, με συνολικό σκορ 17-5 κατά.