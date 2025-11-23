ΑΕΚ: Η Ένωση τίμησε τον Μανόλο Χιμένεθ - Αποθεώθηκε από τον κόσμο ο Ισπανός (pics)

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης, ο Μανόλο Χιμένεθ τιμήθηκε από την ΑΕΚ πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση από τον κόσμο της «Ένωσης».

Ο Σεβιγιάνος τεχνικός, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση δύο τίτλων για την ΑΕΚ, επέστρεψε στο γήπεδο που κάποτε είχε επισκεφθεί όταν ήταν ακόμη εργοτάξιο, αν και η μοίρα το έφερε να είναι η πρώτη του επίσκεψη στην «OPAP Arena» ως αντίπαλος, στον πάγκο του Άρη.

Πριν από τη σέντρα, ο Χιμένεθ βραβεύτηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο, για την προσφορά του στον σύλλογο. Αμέσως μετά, ο Ισπανός προπονητής κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων φιλάθλων, όπου αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ, σε μια συγκινητική στιγμή που επισφράγισε τη βαθιά εκτίμηση και αγάπη που τρέφει το κοινό της ομάδας για τον Ισπανό.