Ολυμπιακός - Άρης: Μεντιλίμπαρ και Χιμένεθ αντιμέτωποι μετά από 12 χρόνια (video)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το Σάββατο (1/11 20:00) στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάτσει για 86η φορά στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, ενώ θα είναι το 10ο ματς του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη.

Οι δυο ισπανοί προπονητές, όπως είναι λογικό, έχουν ξαναβρεθεί αντιμέτωποι στο παρελθόν. Συγκεκριμένα η τελευταία αναμέτρηση των δυο είναι πριν απο 12 χρόνια, στις 16 Φεβρουαρίου του 2013. Η Οσασούνα, που τότε είχε προπονητή τον Μεντιλίμπαρ, επικράτησε 1-0 της Ρεάλ Σαραγόσα του Χιμένεθ με γκολ του Κίκε Σόλα στο 4ο λεπτό. Μάλιστα αυτή ήταν η μόλις δεύτερη νίκη του Βάσκου προπονητή απέναντι στον Χιμένεθ στα οκτώ παιχνίδια που βρέθηκαν αντίπαλοι. H πρώτη τους συνάντηση ήταν την σεζόν 2007/08 στα τέλη του έτους. Η Ρεάλ Βαγιαδολίδ, υποδεχόταν την Σεβίλλη, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να έληξε 0-0, όμως ήταν το ξεκίνημα μιας νέας ιστορίας.

Στην έδρα των Ανδαλουσιανών στις 4 Μαϊου του 2008 η ομάδα του νυν τεχνικού του Άρη επικράτησε αυτής του Μεντιλίμπαρ με 2-0, με τον μετέπειτα παίκτη των «ερυθρόλευκων», Ένζο Μαρέσκα, να μοιράζει ασίστ στο δεύτερο γκολ του Ρενάτο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού πήρε... ρεβάνς την επόμενη αγωνιστική περίοδο, κερδίζοντας με 3-2 την Σεβίλλη του 61χρονου στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν».

Στις 21 Μαρτίου του 2009 στην μάχη της Σεβίλλης με την Βαγιαδολίδ ο Φεντερίκ Κανούτε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σκοράροντας τρείς φορές απέναντι στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ οδηγώντας το σύνολο του Χιμένεθ στην νίκη με 4-1, ενώ ο Ντάνι Άλβες μοίρασε μία ασίστ. Το τέρμα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ πέτυχε ο Χένοκ Γκοϊτόμ, ισοφαρίζοντας προσωρινά το ματς.

Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις συνεχίστηκαν με δυο ισοπαλίες 1-1 την σεζόν 2009/10 και 2011/12, αμφότερες βρήκαν τους δύο προπονητές σε διαφορετικούς πάγκους. Στην πρώτη, η Σεβίλλη του Χιμένεθ υποδέχθηκε την Βαγιαδολίδ του Μεντιλίμπαρ, ενώ στην δεύτερη, η Ζαραγόσα του πρώτου φιλοξένησε την Οσασούνα του δεύτερου. Ο Μανόλο Χιμένεθ πέτυχε την τελευταία του νίκη απέναντι στο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τις 22 Σεπτεμβρίου του 2012, στην έδρα της Ζαραγόσα, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν τους φιλοξενούμενους με 3-1 και να δίνουν στον νυν τεχνικό του Άρη το τρίτο του... τρίποντο απέναντι στον σημερινό του αντίπαλο.

Ο απολογισμός και η πρώτη αναμέτρηση των δυο εκτός Ισπανίας

Οι δυο προπονητές τα τελευταία 18 χρόνια έχουν αναμετρηθεί 8 φορές με τον «ερυθρόλευκο» κόουτς να μετράει δύο νίκες, τρείς ισοπαλίες και τρείς ήττες, βέβαια με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας απο αυτές του προπονητή των Θεσσαλονικιών. Πλέον στην ένατη μεταξύ τους μάχη, μάλιστα η πρώτη εκτός ισπανικών συνόρων, ο «Μέντι» ψάχνει την τρίτη του νίκη, προκειμένου να ισοφαρίσει την στατιστική, και να περιμένει το παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη ώστε να πάρει προβάδισμα.