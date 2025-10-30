Σπορ Ποδόσφαιρο Άρης Μανόλο Χιμένεθ Super League 1

«Νοσοκομείο» ο Άρης ενόψει Ολυμπιακού: Επτά τραυματίες και η ενδεκάδα… αμφίβολη

Ο Χιμένεθ βλέπει την ομάδα του να «λιγοστεύει»,με επτά ποδοσφαιριστές εκτός και μεγάλη αβεβαιότητα για τους «11» στο ματς με τον Ολυμπιακό.

EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τα προβλήματα τραυματισμών αυξάνονται γεωμετρικά και ο Μανόλο Χιμένεθ αντιμετωπίζει έναν πραγματικό πονοκέφαλο εν όψει του μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1/11, 20:00) . Στην τελευταία προπόνηση, επτά παίκτες απουσίαζαν, με τους περισσότερους να θεωρούνται αμφίβολοι για το κρίσιμο ματς: Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Δώνης, Διούδης, Μεντίλ, Ντούντου και Μισεχόι.

Ο Τάσος Δώνης τελείωσε το προηγούμενο ματς με το Αιγάλεω με ενοχλήσεις και περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ ταλαιπωρείται από κάκωση στο γόνατο και η επιστροφή του παραμένει αβέβαιη. Οι υπόλοιποι, όπως οι Μισεχόι, Φρίντεκ, Διούδης, Φαμπιάνο και Ντούντου, ακολουθούν θεραπεία ή ατομικό πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει σιγουριά για συμμετοχή.

