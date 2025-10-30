«Νοσοκομείο» ο Άρης ενόψει Ολυμπιακού: Επτά τραυματίες και η ενδεκάδα… αμφίβολη

Τα προβλήματα τραυματισμών αυξάνονται γεωμετρικά και ο Μανόλο Χιμένεθ αντιμετωπίζει έναν πραγματικό πονοκέφαλο εν όψει του μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1/11, 20:00) . Στην τελευταία προπόνηση, επτά παίκτες απουσίαζαν, με τους περισσότερους να θεωρούνται αμφίβολοι για το κρίσιμο ματς: Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Δώνης, Διούδης, Μεντίλ, Ντούντου και Μισεχόι.



Ο Τάσος Δώνης τελείωσε το προηγούμενο ματς με το Αιγάλεω με ενοχλήσεις και περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ ταλαιπωρείται από κάκωση στο γόνατο και η επιστροφή του παραμένει αβέβαιη. Οι υπόλοιποι, όπως οι Μισεχόι, Φρίντεκ, Διούδης, Φαμπιάνο και Ντούντου, ακολουθούν θεραπεία ή ατομικό πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει σιγουριά για συμμετοχή.



