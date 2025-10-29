Κύπελλο Ελλάδας: Έσωσε την «παρτίδα» η ΑΕΚ με Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις - Έκανε το 3/3 ο Άρης

Η δράση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10), με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη εκτός έδρας και τον Άρη να παίζει στην ουδέτερη Καρδίτσα με το Αιγάλεω.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 3-1 απέναντι στο Αιγάλεω στην «ουδέτερη» Καρδίτσα, με την Ένωση να γλυτώνει στις καθυστερήσεις την «γκέλα» από την Ηλιούπολη, χάρη στο χρυσό έρμα του Καλοσκάμη.

Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή της απέναντι στην Ηλιούπολη. Μάλιστα, στο 8ο λεπτό η άμυνα της «Ένωσης» αιφνιδιάστηκε από ένα δυνατό βολέ του Τσιλιγγίρη. Ο Ευθύμης Χριστόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε από το ημικύκλιο, ωστόσο ο Μπρινιόλι μπλόκαρε εύκολα. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ζοάο Μάριο συνεργάστηκε με τον Κουτέσα, η σέντρα του οποίου βρήκε σε αμυντικό και κατέληξε ελάχιστα άουτ.



Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει. Στο 14’, μετά από κλέψιμο έξω από την περιοχή, ο Λιούμπιτσιτς πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς, αλλά το πλασέ του τελευταίου έφυγε εκτός εστίας. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 22ο λεπτό, ο Πήλιος έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα στρώθηκε στον Κουτέσα που σούταρε δυνατά, όμως το δοκάρι στέρησε το γκολ από την ΑΕΚ.



Στο 38’, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν διπλή χαμένη ευκαιρία. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζοάο Μάριο, ο Γκρούγιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Τσιλιγγίρης απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο ριμπάουντ ο Πιερό προσπάθησε ξανά, αλλά ο τερματοφύλακας της Ηλιούπολης είπε και πάλι «όχι».

Ο Μπρινιόλι γέμισε στην πλάτη της άμυνας, ο Μάνταλος έπιασε την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά προ του Τσιλιγγίρη, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός στο 51ο λεπτό. Η ΑΕΚ απέιλησε ξανά στο 72' με τον Κοιτά να εκτελεί από μακριά και τον Τσιλιγγίρη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια, ενώ στο 90' ο Κοιτά εκτέλεσε μέσα στην περιοχή, με την Ηλιούπολη να διώχνει τελευταία στιγμή την μπάλα, πριν περάσει τη γραμμή.

Ο... ήρωας για την Ένωση ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος στην τελευταία φάση της αναμέτρησης κατάφερε να δώσει τους τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ.

Ηλιούπολη: Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (74' Μαϊδανός), Θωμαΐδης, Κετ (46' Σταματής), Κρέτση, Ζαφειράκης (70' Ντούντα), Σουντούρα (70' Νεοφυτίδης) και Χριστόπουλος (92' Στοϊκόφσκι).



ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Κοσίδης (58' Κοϊτά), Πήλιος (74' Πενράις), Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς (46' Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (58' Καλοσκάμης) και Πιερό.

Αιγάλεω - Άρης 1-3

Οι κιτρινόμαυροι έκαναν τη... δουλειά στη Καρδίτσα, επικρατώντας με 2-1 απέναντι στο Αιγάλεω με περισσότερο άγχος από όσο θα ήθελε ο Μανόλο Χιμένεθ. Το σκορ άνοιξε από στατική φάση ο Ρόουζ στο 29' με κεφαλιά. Οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 54' με τον Φοφανά να νικά τον Αθανασιάδη με ένα φοβερό σουτ.

Ο Άρης απάντησε άμεσα και στο 59ο λεπτό με σκόρερ τον Σούνμπεργκ πήρε εκ νέου προβάδισμα στο παιχνίδι, σπαταλώντας στη συνέχεια αρκετές ευκαιρίες να πετύχει περισσότερα τέρματα με τους Γιαννιώτα, Μορόν και Δώνη να μην στέλνουν τη μπάλα στα δίχτυα. Τελικώς, ο Ισπανός φόρ σκόραρε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Αιγάλεω: Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης (68' Μουστάκας), Τάμπας, Καραμπάς, Βάρκας (46' Αθανασακόπουλος), Τσιλιγγίρης (46' Τακεσιάν), Φοφανά, Γιαννίκος (64' Τσέγκρα), Κουϊρουκίδης (62' Κωστέας).



Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά (46' Μόντσου), Μεντίλ (8' Τεχέρο), Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Γένσεν, Μορουτσάν (58' Δώνης), Γιαννιώτας (91' Χαρούπας), Σίστο, Μορόν.

