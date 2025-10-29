ΑΕΚ: Ακόμα περιμένουν στην Ένωση το... ξύπνημα του Λούκα Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έχασε με 2-0 από το Ολυμπιακό στο Φάληρο και αυτό όπως ήταν φυσικό έφερε αντιδράσεις και πιθανές ανακατατάξεις στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο. Σίγουρα πάντα στα ντέρμπι και τα τρία αποτελέσματα είναι πιθανά αλλά αυτό που προβληματίζει πιο πολύ όλους στην ένωση είναι ότι η εικόνα κάποιων παιχτών είναι μέτρια έως απογοητευτική.

Ένας από αυτούς είναι ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός με το τεράστιο βιογραφικό σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Φιορεντίνα και Άιντραχτ όπου έγινε γνωστός, ήρθε στην ΑΕΚ ως ο άνθρωπος που θα βασιστεί η ένωση για τα γκολ της, αλλά μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν γίνεται αντιληπτό.

Ο 27χρονος επιθετικός μετρά μόλις 1 γκολ σε 7 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, ενώ και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν σκιά του εαυτού του καθώς μέτρησε 1 σουτ, 2 επαφές στην περιοχή του αντιπάλου και το ακραίο στατιστικό που τον έβγαλε χαμένο σε 10/10 εναέριες μονομαχίες!

Μετά το παιχνίδι ο Νίκολιτς έκανε κάποιες δηλώσεις όπου συζητήθηκαν. Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε σε παίχτες χωρίς φιλοδοξία και πολλοί αυτή την ατάκα την ερμήνευσαν σαν καμπανάκι προς τον συμπατριώτη του.

Ο Πιερό, ο Ζίνι και το παράθυρο του Ιανουαρίου

Πέρα από τον Γιόβιτς πάντως γενικά στην ΑΕΚ δεν υπάρχει το εύκολο γκολ. Οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν στο μηδέν με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αλλά και στα υπόλοιπα ματς πέρα αυτού με την Κηφισιά δεν έβαλαν περισσότερα από 2 γκολ σε κάποιο παιχνίδι στο πρωτάθλημα.

Με τον Ζίνι καιρό τραυματία και τον Γιόβιτς σε κακή σωματική και ψυχολογική κατάσταση, το βάρος πέφτει στον Φραντζί Πιερό. Ο Φορ από την Αϊτή μπορεί να μην έχει τις περγαμηνές και το όνομα του Γιόβιτς όμως βρίσκει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Αποτέλεσμα να έχει 2 γκολ στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελλο και επίσης την ευκαιρία να συνεχίσει να βοηθάει την ομάδα, παίρνοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του.

Αν δεν ξεκινήσει η ΑΕΚ να σκοράρει πιο εύκολα δεν είναι απίθανο την περίοδο του Ιανουαρίου να ψαχτεί και για φορ πέρα από τις άλλες θέσεις, που είτε θέλουν αλλαγή προσώπων, είτε ενίσχυση με κάποιες πιο ποιοτικές λύσεις.