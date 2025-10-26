Η ΑΕΚ συνεχίζει το αρνητικό της σερί - Εννέα σερί ήττες σε ντέρμπι πρωταθλήματος

Το περσινό μαρτύριο της ΑΕΚ στα ντέρμπι όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά συνεχίζεται και στη νέα σεζόν. Παρά την αλλαγή προπονητή και την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς, η «Ένωση» δείχνει να μην έχει βρει ακόμα αντίδοτο απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της.



Η ομάδα του Νίκολιτς υπέστη δύο συνεχόμενες ήττες (2-0) στα πρώτα ντέρμπι της φετινής Super League, αρχικά από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Το σερί που πληγώνει την ΑΕΚ



Οι ήττες αυτές προστέθηκαν σε ένα αρνητικό σερί που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η ΑΕΚ είχε χάσει 0-1 εντός έδρας από τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος.



Ακολούθησε το ιστορικά κακό 0/6 στα περσινά πλέι-οφ, με την Ένωση να χάνει όλα τα ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Με τις δύο φετινές ήττες, το σερί ηττών σε ντέρμπι πρωταθλήματος έχει φτάσει πλέον στις εννέα συνεχόμενες, κάτι που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τον σύλλογο στην επαγγελματική εποχή.

Η μοναδική νίκη της ΑΕΚ απέναντι σε «μεγάλο» αντίπαλο μέσα στο τελευταίο επτάμηνο ήρθε για το Κύπελλο Ελλάδας, όταν επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποτέλεσμα όμως χωρίς ουσία, αφού είχε προηγηθεί το βαρύ 6-0 στο πρώτο ματς.



Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ χαμογέλασε σε ντέρμπι πρωταθλήματος ήταν στην Τούμπα, όπου επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ με δύο εντυπωσιακά γκολ του Έρικ Λαμέλα.



Έκτοτε, η Ένωση δεν έχει πανηγυρίσει ούτε βαθμό απέναντι στους παραδοσιακούς αντιπάλους της, δείχνοντας ότι το ψυχολογικό και αγωνιστικό βάρος των ντέρμπι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στη φετινή της πορεία.