Το γκολ του Ελ Καμπί που πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ (video)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι στο 32ο λεπτό, μετά από χέρι του Ντομαγκόι Βίντα μέσα στην περιοχή, με τον Τομπίας Στίλερ να υποδεικνύει αμέσως την παράβαση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, και άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες.

Το πέναλτι του Ολυμπιακού