Ο Ολυμπιακός ήταν κυνικός και η ΑΕΚ του το έκανε εύκολο «ανακυκλώνοντας»... τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του φετινό ντέρμπι, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» και μένοντας κοντά στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, χωρίς να εντυπωσιάσει, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και έδειξε την ποιότητά της στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ στο 33’ με πέναλτι από απρόσεκτο χέρι του Βίντα, ενώ ο Ταρέμι στο 67’ με κεφαλιά «σφράγισε» το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς στάθηκε καλά τακτικά, αλλά έδειξε ξανά άτολμη και χωρίς ουσία στην επίθεση, χάνοντας δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Και το έκανε με.... περίπου ίδιο τρόπο, όπως στην Φιλαδέλφεια με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την τράπουλα και του βγήκαν... όλα

Είναι μια από τις νίκες που θα πρέπει να πιστωθούν στον Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει μαζί τους Ταρέμι και Ελ Καμπί και όχι απλά απέδωσε, όχι απλά σκόραραν και οι δυο, αλλά φάνηκε να συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους.

Η μέση θέση των παικτών του Ολυμπιακού δείχνει την κυριαρχία τους στον αγωνιστικό χώρο/ Sofascore

Κι αυτό δεν ήταν το μοναδικό που βγήκε στον προπονητή των «ερυθρόλευκων». Πήρε το ρίσκο να αφήσει τον κακό (στο πρώτο μέρος) Μπρούνο και στο δεύτερο τον δικαίωσε, τόσο αμυντικά, όσο και με τα overlap που έκανε στην πλευρά του. Κορυφαίος βέβαια ήταν ο Κοστίνια, αλλά σε γενικές γραμμές, όλη η άμυνα των Πειραιωτών, ήταν καλά οργανωμένη και βοήθησε και στην επίθεση.

Η ΑΕΚ «φώναζε» για αλλαγή, ο Νίκολιτς δεν άκουσε... τις σειρήνες

Σε ένα παιχνίδι που βασίστηκε κατά 90% στο τακτικό κομμάτι, το να εστιάσουμε στους δυο προπονητές είναι κάτι το φυσιολογικό. Ο Νίκολιτς δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και φάνηκε να περνάει στους παίκτες του, την νοοτροπία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια. Μια νοοτροπία που δίνει πρωτοβουλίες στον αντίπαλο και περιορίζει την ομάδα του σε παθητικό ρόλο. Και το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως δεν φάνηκε να το... κατάλαβε, με βάση τις δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι των δυο ομάδων.

Η μέση θέση των παικτών της ΑΕΚ που δεν... τόλμησε όσο θα έπρεπε στο ντέρμπι/ Sofascore

Η ΑΕΚ περίμενε τον Ολυμπιακό σε υπερβολικό βαθμό (70-30% η κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος) και ουσιαστικά πέταξε ένα ημίχρονο. Ο προπονητής της Ένωσης άργησε χαρακτηριστικά τις αλλαγές του, με αποτέλεσμα όσο οι ποδοσφαιριστές του έκαναν ζέσταμα, η ΑΕΚ να δέχεται το δεύτερο γκολ από τον Ταρέμι. Το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν την πρώτη τελική στην εστία, στο 91ο λεπτό, αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ φάνηκε... φοβική, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ήταν απλά κυνικός.