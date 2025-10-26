Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0: Έβγαλε αντίδραση με «killers» Ελ Καμπί και Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του φετινό ντέρμπι, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» και μένοντας κοντά στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, χωρίς να εντυπωσιάσει, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και έδειξε την ποιότητά της στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ στο 33’ με πέναλτι από απρόσεκτο χέρι του Βίντα, ενώ ο Ταρέμι στο 67’ με κεφαλιά «σφράγισε» το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς στάθηκε καλά τακτικά, αλλά έδειξε ξανά άτολμη και χωρίς ουσία στην επίθεση, χάνοντας δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, έδειξε χαρακτήρα μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα και με στημένες φάσεις «καθάρισε» το ματς.

Ολυμπιακός: Αρχική σύνθεση με Ταρέμι «κρυφό» φορ

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με επιθετική λογική απέναντι στην ΑΕΚ, επιλέγοντας το δίδυμο Ελ Κααμπί - Ταρέμι στην κορυφή. Με τον Ιρανό σε ρόλο «ψευτοεννιαριού». Ο Τζολάκης ήταν στο τέρμα, με Ρέτσο και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας και Κοστίνια - Μπρούνο στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή, οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία ανέλαβαν την τροφοδότηση των Ποντένσε και Καμπελά στα άκρα, που έδιναν πλάτος και ταχύτητα στην επίθεση. Η διάταξη με δύο φορ έδειχνε ξεκάθαρα την πρόθεση να πιεστεί η αντίπαλη άμυνα, να κρατηθεί ψηλά ο ρυθμός και να δημιουργηθούν συνεχώς φάσεις στην περιοχή της ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Με το γνωστό 4-2-3-1

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με το κλασικό 4-2-3-1 του Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ξεκίνησε ο Θωμάς Στρακόσια, με τους Λάζαρο Ρότα και Τζέιμς Πενράις στα άκρα της άμυνας και τους Ντομαγκόι Βίντα -Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, σχηματίζοντας τετράδα πίσω. Στον άξονα, οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα είχαν οργανωτικό ρόλο, δίνοντας ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση, με τον Πέτρο Μάνταλο λίγο πιο μπροστά για δημιουργία και σύνδεση με την επίθεση. Στα φτερά, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δεξιά και ο Δημήτρης Καλοσκάμης αριστερά έδιναν πλάτος και ταχύτητα, ενώ στην κορυφή ο Λούκα Γιόβιτς.

Το ματς

Το πρώτο τέταρτο του ματς είχε... αναγνωριστικό χαρακτήρα με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να «διαβάσουν» η μια την άλλη. Σε αυτό το διάστημα στο παιχνίδι καταγράφηκε μια τελική. Ο Κοστινία πήρε την μπάλα από τον Ρέτσο σε ένα ανέβασμα του στην πλευρά, σέντραρε με την μια, βρήκε τον Ελ Κάμπι, η κεφαλιά του οποίου κατέληξε στην αγκαλιά του Στρακόσα.

Στο 15ο λεπτό τα δύο φορ του Ολυμπιακού συνεργάστηκαν άψογα. Ο Ταρέμι έγινε «10αρι» , την έσκαψε στην πλάτη της άμυνας για τον Ελ Κάμπι, εκείνος σούταρε με την μια με τον Στρακόσα να τον σταματάει ξανά.

Ο Στρακόσα σταματάει τον Ελ Κάμπι/ EUROKINISSI

Με την συμπλήρωση μισής ώρα αγώνα ο Ολυμπιακός αναπτύχθηκε και πάλι με τον Κοστίνια από δεξιά. Ο Πορτογάλος έβγαλε την σέντρα ο Ταρέμι πήρε παραμάζωμα άπαντες στον αέρα, πήρε μία κεφαλιά που βρήκε στο απλωμένο χέρι του Βίντα με τον Γερμανό ρέφερι να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ελ Καμπί που έκανε το 1-0 στο 33'.

Πέναλτι από τον μόνο 2 μέρες ξεκούραση Βιντα και 1-0 από τον εεεεεεεε Καμπιιιιι #OlympiacosFC

pic.twitter.com/mpMB2KwTCw — Karaflodaimonas (@Karaflademon) October 26, 2025

Ο Αγιούμπ Ελ Κάμπι πανηγυρίζει το 1-0/EUROKINISSI

Στο 41ο λεπτό ο Ολυμπιακός βγήκε υποδειγματικά στην κόντρα, ποδόσφαιρο με την μία, σουτ του Ποντένσε από το ύψος της μεγάλης περιοχής η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Το πρώτο μέρος βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 1-0. Οι «κιτρινόμαυροι» εμφάνισαν αστάθεια στα μετόπισθεν και έδωσαν δικαιώματα, χωρίς να μπορέσουν να απειλήσουν ουσιαστικά στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα κενά, δημιούργησε ευκαιρίες και είχε τον έλεγχο, δείχνοντας πως θα μπορούσε να «καθαρίσει» το ματς αν ήταν πιο ψύχραιμος στην τελική προσπάθεια.

Στο ίδιο μοτίβο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου οι ομάδες. Με την ίδια νευρικότητα και αρκετά λάθη στο πρώτο τέταρτο, με μοναδικές τελικές τα σουτ των Καμπελά, Ποντένσε και Γιόβιτς, χωρίς να προβληματίσουν τους δύο τερματοφύλακες.

Στο 67' ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού , Μεχντί Ταρέμι, βρήκε δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά μετά τον φάουλ του Ποντένσε. Ο δραστήριος Ιρανός, κέρδισε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και «κλείδωσε» το ματς στο δεύτερο κάνοντας το 2-0.





Ο ρυθμός έπεσε αισθητά μετά το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, η «Ένωση» δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, ο Ολυμπιακός μπήκε σε φάση... συντήρησης και το 2-0 παρέμεινε μέχρι την λήξη της αναμέτρησης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία (69' Σιπιόνι), Εσε, Καμπελά (63' Τσικίνιο), Ποντένσε (84' Στρεφέτσα), Ταρέμι (69' Ροντινέϊ) και Ελ Καμπί (84' Γιάρεμτσουκ).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πένραϊς (79' Πήλιος), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (62' Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (71' Ζοάο Μάριο), Καλοσκάμης (62' Κουτέσα), Κοϊτά (71' Πιερό) και Γιόβιτς.