Λεβαδειακός - Αρης 1-1: «Μοιρασιά» στην Λιβαδειά και ισοβαθμία για τις δυο ομάδες

Σε ένα ματς ειδικών συνθηκών, λόγω του πολύ δυνατού αέρα στην Λιβαδειά, ο Λεβαδειακός υποδέχτηκε τον Άρη για την 8η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague. Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1, και μοιράστηκαν από ένα βαθμό. Ο Αρης προηγήθηκε με αυτογκόλ του Λιάγκα σε προσπάθεια του να διώξει, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Πεντρόσο από στημένη φάση. Οι δυο ομάδες μαζί με Παναθηναϊκό και Βόλο είναι ισόβαθμες με 12 βαθμούς.

Το ματς

Το παιχνίδι φάνηκε από την αρχή ότι θα έχει ένταση, καθώς ο αέρας δεν βοηθούσε στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Οι δυο ομάδες έπαιζαν δυνατά, χωρίς να μπορούν να πλησιάσουν, η μια στην εστία της άλλης. Στο 10’ ο Αρης παίρνει το προβάδισμα από ένα φάουλ έξω από την περιοχή, με τον Ροουζ να παίρνει την κεφαλιά, τον Λιάγκα να προσπαθεί να απομακρύνει αλλά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Λεβαδειακός έψαξε να βρει την αντίδραση παρά την ψυχρολουσία που δέχτηκε. Στο 17’ ο Παλάσιος θα κάνει ένα άστοχο σουτ. Το παιχνίδι συνεχίζεται χωρίς φάσεις με τις δυο ομάδες να δίνουν πολλές μάχες και να γίνονται αρκετά φάουλ. Στο 28’ ο Διούδης θα ζητήσει αλλαγή, καθώς σε ένα διώξιμο ένιωσε τράβηγμα στην μέση, και παραχώρησε την θέση του στον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο με τον Αρη στο πρωτάθλημα. Ο Αρης μετά το γκολ του δεν ξαναπλησίασε την εστία του Λοντίγκιν στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Λεβαδειακός είχε την κατοχή προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις χωρίς όμως να κάνει κάποια κλασική ευκαιρία. Στο 45 ένα μακρινό σουτ του Βήχου, θα μπλοκάρει εύκολα ο Αθανασιάδης.

Οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν το 0-1 / Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να κρατήσουν μπάλα για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Η πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου θα γίνει στο 52’ όταν ο Μορόν λίγο έξω από την περιοχή, θα πιάσει ένα πολύ όμορφο σουτ, και να αναγκάζει τον Λοντίγκιν σε μια δύσκολη επέμβαση. Ο Λεβαδειακός προσπαθούσε να βρει τρόπους να δημιουργήσει φάσεις , έψαχνε κάθετα να βρει τον Γιούριτς με την άμυνα του Αρη να λειτουργεί σωστά. Φτάνουμε στο 60ο λεπτό και οι γηπεδούχοι κερδίζουν φάουλ αριστερά μακριά από την περιοχή, ο Βήχος θα γεμίσει και ο Πεντρόσο θα πάρει την κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη, για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Λεβαδειακός δεν σταμάτησε εκεί, και συνέχισε να πιέζει για την ολική ανατροπή, ενώ ο Άρης δεν έχει βρει επιθετικό ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι θα προχωρήσουν σε αλλαγές, για να ανανεώσουν τους ποδοσφαιριστές τους, με τον Δώνη και τον Γιαννιώτα να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο, με τον πρώτο να απειλεί άμεσα με ένα σούτ στην κίνηση στο 73’ με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από την εστία. Ενώ στο 86’ ο Μόντσου θα βρει τον Γιαννιώτα, ο οποίος θα βγει τετ-α-τετ με τον Λοντίγκιν, θα σκάψει την μπάλα από πάνω του αλλά θα προλάβει να διώξει σε κόρνερ ο Κάτρης. Στα τελευταία λεπτά το ματς απέκτησε ρυθμό, με τις δυο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης, και τον Άρη να φτάνει πιο κοντά με ένα σουτ του Μορόν στο 93’ να βγάζει με υπερένταση ο Λοντίγκιν.

Συνθέσεις:

Λεβαδειακός: (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Κωστή, Τσόκαϊ(Βέρμπιτς 87’), Μπάλτσι(Τσιμπόλα 69’), Πεντρόσο(Μανθάτης 82’), Συμελίδης(Γιούριτς 46’), Παλάσιος

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης(Αθανασιάδης 28’), Άλβαρο, Σούντμπεργκ(Δώνης 70’), Τεχέρο, Ρόουζ, Μόντσου, Γαλανόπουλος(Μεντίλ 87’), Ράτσιτς, Γένσεν, Αλφαρέλα(Γιαννιώτας 70’), Μορόν