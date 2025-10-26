Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 2-0: Εύκολο τρίποντο στη πρεμιέρα του Μπενίτεθ

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο παιχνίδι υπό της οδηγίες του Ισπανού τεχνικού, επιβλήθηκε με 2-0 του Αστέρα AKTOR στο «Απ. Νικολαΐδης», στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, απειλήθηκαν ελάχιστα από τους Αρκάδες και ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους υπό τις οδηγίες του Μπενίτεθ.

Το σκορ άνοιξε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Σφιντέρσκι από το σημείο του πέναλτι, με το αυτογκόλ του Τσίκο (68') να «σφραγίζει» ένα άνετο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Μετά το πρώτο τέταρτο «προσαρμογής» και διαβάσματος του αντιπάλου, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία. Στο 17ο λεπτό ο Κώτσιρας πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, τα σουτ του Ζαρουρί και του Τσέριν όμως σταμάτησαν πάνω στο σώμα του Ιβάνοφ. Δύο λεπτά αργότερα από την εξαιρετική μακρινή μεταβίβαση του Τσιριβέγια, ο Σφιντέρσκι κατέβασε άψογα, χωρίς να μπορέσει να εκτελέσει στον στόχο στο τετ α τετ.

Ο Αστέρας AKTOR έψαξε την δική του στιγμή με κάποια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και από μια τέτοια, ο Μακέντα βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ντραγκόφσκι, δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντραγκόφσκι σε μια φάση που ο Ιταλός φορ ήταν εκτεθειμένος. Στο 38' από το κόρνερ του Τσέριν ο Τζούρισιτς έκανε επαφή με την μπάλα, αναγκάζοντας τον Παπαδόπουλο σε μια σπουδαία επέμβαση.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν την απόδοση τους στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις, απειλώντας αρχικά στο 45'+2' με τον Σφιντέρσκι από την σέντρα του Ζαρουρί και τον τερματοφύλακα του Αστέρα να αποκρούει εντυπωσιακά, πριν έρθει στο τελευταίο λεπτό το γκολ από τον Πολωνό στράικερ από την άσπρη βούλα (45'+5'). Ο Γιαμπλόνσκι τράβηξε την φανέλα του Σφιντέρσκι σε μια εκτέλεση κόρνερ, ο Τζήλος (έπειτα από παρέμβαση του VAR) καταλόγισε το πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο παίκτης που το κέρδισε.

Τα πρώτα λεπτά του 2ου μέρους συνοδεύτηκαν από αρκετές διακοπές, οι οποίες δεν επέτρεψαν στις δύο ομάδες να βρουν ρυθμό. Η πρώτη αξιόλογη τελική ήρθε στο 60ο λεπτό από το μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου, ο Παπαδόπουλος είχε για μια ακόμη φορά απάντηση. Οι Αρκάδες απάντησαν τρία λεπτά αργότερα, με τον Εμμανουηλίδη να τσιμπά την μπάλα στην περιοχή και να αστοχεί από πλεονεκτική θέση με το αριστερό.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα του στο 68', με τον Τσέριν να εκτελεί ένα φάουλ στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι, βρήκε στον ώμο του Τσίκο και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Ο ρυθμός έπεσε αισθητά μετά το δεύτερο γκολ των «πράσινων», που διαχειρίστηκαν χωρίς πρόβλημα το υπόλοιπο παιχνίδι.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο 3-0 στο 88', με τον Κώτσιρα να βρίσκει στην περιοχή τον Πάντοβιτς, αυτός αμαρκάριστος πήρε την κεφαλιά χωρίς να μπορέσει να σημαδέψει εστία.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (Κώτσιρας 11'), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (Μλαντένοβιτς 82'), Τσιριβέγια, Τσέριν (Σιώπης 82'), Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί (Ρενάτο 67'), Σφιντέρσκι (Πάντοβιτς 67')

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (Πομόνης 56'), Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (Μεντιέτα 76'), Μπαρτόλο (Μόρα 76'), Κέτου, Εμμανουηλίδης (Τζοακίνι 67'), Μακέντα.