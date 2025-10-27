Παναθηναϊκός: Ο σταθερός «στρατιώτης» Κώτσιρας απέδειξε (ξανά) την αξία του

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε ιδανικά, με τον Παναθηναϊκό να ξεπερνά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το «εμπόδιο» του Αστέρα AKTOR στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-0 των Αρκάδων στο «Απ. Νικολαΐδης» και άφησαν πίσω τους την ήττα από την Φέγενορντ στο Europa League. Μοναδικό «ψεγάδι» της Κυριακάτικης (26/10) αναμέτρησης ήταν ο τραυματισμός του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 11ο λεπτό, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστός ο χρόνος απουσίας του από τα πλάνα του προπονητή του.

Για... καλή του τύχη, το «τριφύλλι» διαθέτει στο δεξί άκρο της άμυνας έναν πιστό «στρατιώτη», ο οποίος αν και έχει ακούσει πολλά (περισσότερα από όσα θα έπρεπε), αποτελεί έναν εκ των σταθερότερων παικτών του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Ο λόγος για τον Γιάννη Κώτσιρα, που από... φευγάτος το καλοκαίρι, μετατράπηκε σε σημαντικό γρανάζι υπό τις οδηγίες τριών διαφορετικών προπονητών.

Eurokinissi

Απέναντι στην ομάδα που αναδείχτηκε, ο 32χρονος μπακ πραγματοποίησε μια «γεμάτη» εμφάνιση, μετρώντας 2/2 επιτυχημένα τάκλιν, 5 κερδισμένες μονομαχίες από τις 9 που έδωσε, ενώ τα νούμερα του στο επιθετικό κομμάτι ήταν εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, ο Κώτσιρας ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 3 πάσες-κλειδιά, 16/17 επιτυχημένες πάσες στο επιθετικό τρίτο, ενώ θα μπορούσε να έχει μοιράσει και ασίστ στο τέλος του παιχνιδιού, όταν ο Πάντοβιτς αστόχησε εξ επαφής με το κεφάλι στην «συστημένη» σέντρα του δεξιού οπισθοφύλακα των «πράσινων».

Η πόρτα της εξόδου και η «απάντηση» στα ευρω-προκριματικά

Στην αρχή του καλοκαιριού, ο Κώτσιρας έφτασε κοντά στην έξοδο του από το «τριφύλλι», με την παραμονή του αρχικά να δημιουργεί γκρίνια στον κόσμο. Ο ίδιος, ανεπηρέαστος από την -άδικη- κατακραυγή προς το πρόσωπο του συνέχισε να δουλεύει και περίμενε την ευκαιρία του να «μιλήσει» στο χορτάρι.

Η πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη μόλις στο 2ο επίσημο ματς της σεζόν απέναντι στη Ρέιντζερς, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση απόκτησης του αντικαταστάτη του, έφερε τον 32χρονο στην βασική εντεκάδα από νωρίς. Εκεί, ο Κώτσιρας απάντησε με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις σε παιχνίδια υψηλής δυσκολίας, όπως στα ματς με Σαχτάρ και Σάμσουνσπορ, από όπου ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του «συνέχεια» στο Europa League.

Έκτοτε, η εικόνα του παραμένει σταθερά καλή. Έχει αγωνιστεί και στα 3 παιχνίδια της League Phase, μοιράζοντας μάλιστα και μια ασίστ στη Βέρνη για το τρίτο τέρμα του Ζαρουρί και τέταρτο των «πράσινων».

Ο Γιάννης Κώτσιρας αποτελεί το τέλειο παράδειγμα ενός «αντιστάρ». Ένας παίκτης «ασύμβατος» με την εποχή των social media, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τον ποιοτικότερο μπακ του πρωταθλήματος. Κι όμως, η αυτοθυσία και η σταθερότητα του αρκούν για έναν πραγματικό «στρατιώτη» του Παναθηναϊκού εδώ και μια τετραετία.