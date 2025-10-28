Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Στέφανο Κοτσόλη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση αθλητικού διευθυντή. Οι «πράσινοι» εξετάζουν πολλές επιλογές, ωστόσο ο «εκλεκτός» για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου φαίνεται να έχει ήδη βρεθεί.

Μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, διάφορα ονόματα από τη διεθνή αγορά «έπεσαν στο τραπέζι». Οι περιπτώσεις του Τίτο Μπλάνκο, του Ντάβιντε Πράντε, καθώς και του Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε απασχόλησαν έντονα το «τριφύλλι». Το όνομα του τελευταίου, μάλιστα, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Ιταλία μετά από δημοσίευση του γνωστού δημοσιογράφου Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Τα «κενά» όσον αφορά τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος δείχνουν, δηλαδή να «κλείνουν» το ένα μετά το άλλο. Οι «πράσινοι», μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οδηγούνται σε ένα νέο διευθυντή ποδοσφαίρου. Το όνομα του, ήδη γνωστό στους φιλάθλους της ομάδας.

Ο λόγος για τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος εδώ και τέσσερα χρόνια απασχολείται στο ίδιο πόστο από την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Κοτσόλης αποτελεί προσωπική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται πως επιθυμεί έντονα την επιστροφή του Κοτσόλη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Οι εισηγήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι για ένα νέο διευρυμένο οργανωτικό πρόγραμμα στο Παναθηναϊκό δημιουργούν νέα δεδομένα και νέες ανάγκες στην ομάδα του Γιάννη Αλαφούζου και ο Έλληνας ιδιοκτήτης δείχνει ανοικτός στο να ακολουθήσει το μοντέλο διπλής διευθυντικής παρουσία στο «τριφύλλι». Ένας (κατά πάσα πιθανότητα ξένος) τεχνικός διευθυντής και ένας διευθυντής ποδοσφαίρου (Sports Director), οι οποίοι θα έχουν ξεχωριστούς και διακριτούς ρόλους στην ομάδα.

Όσον αφορά το δεύτερο πόστο, ο Αλαφούζος ψάχνει για έναν άνθρωπο κοντά στους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων, δίπλα τους στην καθημερινότητα τους και ο Στέφανος Κοτσόλης φαίνεται μέχρι στιγμής πως είναι ο κατάλληλος για τη θέση.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού διακρίθηκε στην ομάδα της Κηφισιάς για την παρουσία του και την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Με την ομάδα από τα βόρεια προάστια πανηγύρισε δύο ανόδους και παρά το γεγονός πως οι ιθύνοντές της δηλώνουν άγνοια για την επαφή του Παναθηναϊκού με τον τεχνικό τους διευθυντή, η συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές δείχνει περισσότερο κοντά από ποτέ.