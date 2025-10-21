Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα ο Παπαδημητρίου

Συνεχίζονται οι διοικητικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά την συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ και τον θεσμικό ρόλο που έχει αναλάβει άμεσα ο Μπαλντίνι, ο Γιάννης Παπαδημητρίου αποτελεί και επίσημα παρελθόν, έπειτα από δύο χρόνια.

Ο 49χρονος είχε αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στο τριφύλλι τον Μάϊο του 2023 και εδώ και αρκετό καιρό βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου, μετά και το τέλος της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια, καθώς υπήρχε ειλημμένη απόφαση για την αντικατάστασή του.

Μάλιστα, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, έχει ήδη δύο ονόματα στην λίστα του, για την θέση του τεχνικού διευθυντή, με τους Τίτο Μπλάνκο και Ντανιέλε Πράντε να εξετάζονται από τους «πράσινους».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.



Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του.