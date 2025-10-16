Γυρίζει σελίδα ο Παναθηναϊκός: Τελειώνει ο Παπαδημητρίου - Στα σκαριά επιστροφή Μπουτσικαρη

Τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού βλέπουμε να γίνονται απρόσμενα πολλές αλλαγές. Πέρα από τον Ράφα Μπενίτεθ που είναι έτοιμος να αναλάβει το «τριφύλλι», υπάρχει και μια αποχώρηση που φαίνεται να είναι σχεδόν βέβαιη είναι αυτή του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο 49χρονος τεχνικός διευθυντής αναμένεται να απαλλαγεί άμεσα από τα καθήκοντά του, κάτι που κατέστη ακόμα πιο σαφές από το γεγονός πως δεν είχε καμία ανάμειξη στις υποθέσεις των μεταγραφών των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά, αλλά και με την υπόθεση του Μπενίτεθ.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου ανέλαβε τα καθήκοντα του στον Παναθηναϊκό από τον Μάιο του 2023 υπηρετώντας το τριφύλλι για δυο. Όπως φαίνεται το μοντέλο διοίκησης δείχνει να αλλάζει και να γίνεται πλέον πολύ προσωποκεντρικό στον Παναθηναϊκό, καθώς και ο Γιάννη Αλαφούζο να έχει ενεργοποιηθεί σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΠΑΕ. Επίσης ο Φράνκο Μπαλντίνι φαίνεται να έχει πιάσει δουλειά, καθώς δείχνει να έχει κομβικό ρόλο σε προτάσεις και αποφάσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό και την πλήρη αλλαγή της διοικητικής δομής του συλλόγου.

Διέψευσε ο Παναθηναϊκος για Παπαδημητρίου

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προέβη σε επίσημη διάψευση των δημοσιευμάτων που θέλουν τον Γιάννη Παπαδημητρίου να αποτελεί άμεσα παρελθόν από την θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας.

Η επίσημη θέση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση».

«Πιέζει» Μπουτσικάρη ο Αλαφούζος για επιστροφή στον Παναθηναϊκό

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμεί την επιστροφή του επί σειρά ετών συνεργάτη του, άλλοτε αντιπροέδρου της ΠΑΕ και πρόεδρου της Super League, Λεωνίδα Μπουτσικάρη.

Ο 47χρονος δικηγόρος που είχε αποχωρήσει πριν από λίγα χρόνια από την ΠΑΕ, συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Γιάννη Αλαφούζο και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού του πρότεινε να επιστρέψει σε ένα διευρυμένο ρόλο. Φαίνεται επίσης πως θα υπάρξουν πολύ σύντομα αλλαγές και αποχωρήσεις στελεχών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέσα σε αυτές βρίσκονται και τα ονόματα του γενικού διευθυντή της ομάδας, Βαγγέλη Σουφλέρη, αλλά και της αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Αθηνάς Μπαλωμένου.