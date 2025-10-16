Παναθηναϊκός: Το αστρονομικό συμβόλαιο που προσφέρει στον Μπενίτεθ - Ζήτησε διορία ο Ισπανός

Οι συζητήσεις του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ για την προοπτική συνεργασίας τους στον Παναθηναϊκό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ να έχει πάρει «πάνω του» το θέμα του προπονητή στο «τριφύλλι». Και να πηγαίνει απευθείας σε συζητήσεις με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- αποτελεί καθαρά προσωπική κίνηση κι επιλογή του, με τη «συμμετοχή» από ένα σημείο κι έπειτα (και) του Ιταλού συμβούλου του Φράνκο Μπαλντίνι και των διασυνδέσεών του.

Ο Αλαφούζος έχει προτείνει ένα τεράστιο και πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα συμβόλαιο προς τον Μπενίτεθ. Το οποίο φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ για τον ίδιο «καθαρά» ετησίως ή λίγο πάνω από 6 εκατ. ευρώ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Παράλληλα στην πρόταση του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού περιλαμβάνεται κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος (2027/28).

Αυτά είναι τα χρήματα που έχουν προταθεί μόνο για τον Μπενίτεθ, με το όλο ποσό να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και με το επιτελείο που θα επιθυμούσε να έχει ο Ισπανός στον «πράσινο» πάγκο, εφόσον δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα έχει 5 ή 6 άτομα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι συζητήσεις του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ είναι σε πολύ καλό σημείο, ωστόσο, ο 65χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία για να δώσει την οριστική απάντηση του. Η αίσθηση που υπάρχει είναι πολύ θετική για την προοπτική μίας οριστικής συμφωνίας, όμως εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία πως έχει ζητηθεί απ’ την πλευρά του αυτή η μικρή διορία, θα πρέπει να περιμένουμε όλοι τις τελικές εξελίξεις. Το «βελάκι» πάντως να είναι -για την ώρα- πιο κοντά στο «ναι», με το περιβάλλον του προπονητή να μιλάει για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών κάτι που μένει να φανεί και στην πράξη.

Το βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεθ

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός είναι χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2024, όταν κι αποχώρησε από τη Θέλτα μετά από 33 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 1,09 πόντους ανά αγώνα.

Πριν τη Θέλτα, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε διαγράψει μια μεγάλη καριέρα σε ευρωπαϊκές ομάδες, με τη θητεία του στη Λίβερπουλ να ξεχωρίζει, καθοδηγώντας τους «Reds» από το 2004 μέχρι το 2010 σε 350 αναμετρήσεις και κατακτώντας το Champions League του 2005.

Νωρίτερα είχε κάτσει στον πάγκο της Βαλένθια για τρία χρόνια, δημιουργώντας σπουδαίο όνομα. Μετά τη Λίβερπουλ έκατσε, κατά σειρά, στους πάγκους των Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης και Νιουκάστλ πριν κάνει το ταξίδι για την Κίνα και τη Νταλιάν το 2019.

Το 2021 ανέλαβε την Έβερτον, από όπου αποχώρησε μετά από 22 αγώνες και τελευταία του ομάδα ήταν η Θέλτα.

Στο παλμαρέ του έχει πανηγυρίσει μια κατάκτηση Champions League, ένα Διηπειρωτικό, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα κύπελλο UEFA κι ένα ευρωπαϊκό Super Cup.