Παναθηναϊκός: Η απίστευτη σύνδεση του Μπενίτεθ με Αλόνσο και Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια από τις πιο ηχηρές «μεταγραφές» προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται από τα ξημερώματα στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση των «πρασίνων».

Ο έμπειρος προπονητής, που έχει περάσει από σπουδαίες ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο τρίτος ξένος τεχνικός (τέταρτος αν συμπεριλάβουμε και τον Τερίμ) που κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέσα σε δύο χρόνια, μετά τον Ντιέγκο Αλόνσο και τον Ρουί Βιτόρια, με τους οποίους συνδέεται μέσω μιας αδιανόητης σύμπτωσης.

Όλοι τους έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα, στις 16 Απριλίου! Ο Αλόνσο το 1975, ο Βιτόρια το 1970 και ο Μπενίτεθ το 1960, σχηματίζοντας μια… πράσινη αλυσίδα τεχνικών με κοινή ημερομηνία γέννησης και μια πρωτόγνωρη σύνδεση, μεταξύ τριών προπονητών και ενός συλλόγου.

Το βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεθ

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός είναι χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2024, όταν κι αποχώρησε από τη Θέλτα μετά από 33 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 1,09 πόντους ανά αγώνα.



Πριν τη Θέλτα, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε διαγράψει μια μεγάλη καριέρα σε ευρωπαϊκές ομάδες, με τη θητεία του στη Λίβερπουλ να ξεχωρίζει, καθοδηγώντας τους «Reds» από το 2004 μέχρι το 2010 σε 350 αναμετρήσεις, κατακτώντας το Champions League του 2005.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Νωρίτερα είχε κάτσει στον πάγκο της Βαλένθια για τρία χρόνια, δημιουργώντας σπουδαίο όνομα. Μετά τη Λίβερπουλ έκατσε, κατά σειρά, στους πάγκους των Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης και Νιουκάστλ πριν κάνει το ταξίδι για την Κίνα και τη Νταλιάν το 2019.

Το 2021 ανέλαβε την Έβερτον, από όπου αποχώρησε μετά από 22 αγώνες και τελευταία του ομάδα ήταν η Θέλτα.