Ανδρέας Τεττέη: Ο διακαής πόθος όλων των μεγάλων καταλήγει εκεί που τον έχουν περισσότερο ανάγκη

Ο Παναθηναϊκός έκανε το deal της χρονιάς στην Ελλάδα, αποκτώντας τον Ανδρέα Τεττέη πακέτο με τον συμπαίκτη του στην Κηφισιά, Παύλο Παντελίδη.

Ειδικότερα ο Τεττέη αποτελούσε διακαή πόθο για όλες τις μεγάλες ομάδες της χώρας, με όλα αυτά που κάνει φέτος στο πρωτάθλημα, καθώς σε μόλις 6 αγώνες στην Stoiximan Superleague έχει 4 γκολ και 2 ασίστ, και είναι μέχρι στιγμής πρώτος σκόρερ στην κατηγορία μαζί με τον Τσικίνιο.

Ωστόσο το «τριφύλλι» κινήθηκε πιο γρήγορα απο τους συνδιεκδικητές του, και καταθέτοντας μια πρόταση του ύψους των 2,2 εκατομμυρίων, πήρε την υπογραφή του 24χρονου επιθετικού. Τι θα προσφέρει ο Ανδρέας Τεττέη στον Παναθηναϊκό, και γιατί μιλάμε για κίνηση ματ των πρασίνων;

Το ματς που τα έκανε όλα και κέρδισε (σχεδόν) μόνος του τον Παναθηναϊκό

Ο Τεττέη τράβηξε τα βλέμματα των «πρασίνων», όχι σε κάποιο ματς κόντρα σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά απέναντι στο ίδιο το «τριφύλλι». Αν δεν κατάλαβε κανείς πόσο καλό παιχνίδι έκανε ο επιθετικός της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, μια ματιά αν ρίξει στα στατιστικά του, θα το καταλάβει. Ο 24χρονος επιθετικός έκανε ένα πραγματικά σχεδόν αψεγάδιαστο ματς, με τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντί του. Ο Τεττέη είχε 31 ενέργειες με την μπάλα, και 7(!) ενέργειες στην μεγάλη περιοχή, 12/21 κερδισμένες μονομαχίες, ποσοστό μεγάλο αν σκεφτείς τι μάχες έχει να δώσει ένας επιθετικός μικρομεσαίας ομάδας απέναντι σε μια μεγάλη, 3/7 πετυχημένες ντρίμπλες, 1 γκολ και 1 ασίστ, έχοντας μεγάλη συμμετοχή και στο τρίτο γκολ της Κηφισιάς. Να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για παίκτη της Κηφισιάς απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς τα νούμερα του παραπέμπουν πιο πολύ στο ανάποδο.

Ο Τεττέη πανηγυρίζει το γκολ του με τον Παντελίδη απέναντι στον Παναθηναϊκό / Eurokinissi

Μα φυσικά...γκολ!

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά την χρονιά, επομένως ούτε οι επιθετικοί του. Η επιθετική δυστοκία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τριφύλλι φέτος, και σίγουρα είναι ο βασικός λόγος που αποκτήθηκε ο 24χρονος φορ. Ο Τεττέη αυτή την στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, μαζί με τον Τσικίνιο, καθώς έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς της Κηφισιάς, έχει σημειώσει 540 αγωνιστικά λεπτά στα γήπεδα την φετινή Superleague, και σε αυτά τα λεπτά έχει σκοράρει 4 φορές και έχει μοιράσει 2 ασίστ. Ο νεοαποκτηθέντας επιθετικός του Παναθηναϊκού, έχει όσα γκολ έχουν και οι τρείς επιθετικοί του Παναθηναϊκού μαζί! Ο Σφιντέρσκι έχει σκοράρει 2 γκολ σε 5 αγώνες, ενώ Γερεμέγιεφ και Ντέσερς, έχοντας παίξει αμφότεροι δυο παιχνίδια, έχουν από ένα γκολ ο καθένας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μεγάλη αναβάθμιση στην αιχμή της επίθεσης.

Ο Τεττέη μετά το γκολ του απέναντι στον ΟΦΗ / Eurokinissi

Έχει το know how της Superleague

Ο Τεττέη έχει σκοράρει ήδη απέναντι σε ΑΕΚ, Άρη και στην ομάδα που πρόκειται να πάει, τον Παναθηναϊκό, και αν μη τη άλω, γνωρίζει πολύ καλά και το πρωτάθλημα, και τους αντιπάλους του. Δεν θα χρειαστεί, δηλαδή, χρόνο προσαρμογής καθώς τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει ζήσει την Superleague για τα καλά, παρόλο που φέτος έκανε το μεγάλο μπαμ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το οτί γνωρίζει που πάει. Και ο Τεττέη, όπως και ο Παύλος Παντελίδης, (ειδικότερα ο τελευταίος, που έχει υπάρξει και στις ακαδημίες) γνωρίζουν την ιστορία του συλλόγου, και φυσικά το πόσο σημαντικό είναι να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα, καθώς μπορούν να νιώσουν τι μπορεί να σημαίνει για ένα φίλαθλο του Παναθηναϊκού η χρόνια αποχή από την κατάκτηση του τίτλου.

Τα στοιχεία που τον κάνουν ένα... αποτελεσματικό θωρηκτό

Ο ύψους 1,88 φορ, έχει αποδείξει παίζοντας για την Κηφισιά, ποια είναι τα ταλέντα του. Το ύψος του δεν τον εμποδίζει καθόλου, καθώς συνδυάζεται με ταχύτητα, και όντας γυμνασμένος, κάνει την δουλειά οποιουδήποτε αμυντικού πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μπουκαδώρος, προσπαθεί δηλαδή να μπει στην μεγάλη περιοχή με το σώμα του, και την ταχύτητά του, είτε για να τελειώσει την φάση είτε για να μοιράσει, και αυτό φαίνεται από τα στατιστικά του, καθώς φέτος έχει 13 τελικές μέσα από την περιοχή, ενώ εκτός αυτής έχει μόλις 2. Έχει αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση και ψυχραιμία μέσα στο «κουτί», ενώ το βασικότερο είναι η αποτελεσματικότητά του, καθώς πέρα από τον αγώνα με την ΑΕΚ που χρειάστηκε 5 τελικές για να σκοράρει, βγάζοντας όμως μια ασίστ και κερδίζοντας και ένα πέναλτι, με Παναθηναϊκο και με Λεβαδειακό είχε γκολ σε δυο μόλις τελικές, ενώ με τον ΟΦΗ σκόραρε σε τρείς τελικές προσπάθειες.

Απέναντι στην ΑΕΚ / Eurokinissi

Το ερωτηματικό...

Ο Τεττέη μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει με την Κηφισιά, δηλαδή με μια ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, και με τους «μεγάλους» παλεύει, κυρίως, για να αντέξει αμυντικά, και αν βρει χώρους, ή σε αντεπιθέσεις, να χτυπήσει. Από τότε που άρχισε να ακούγεται για τις μεγάλες ομάδες, η κουβέντα που γίνεται έχει και ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι αν ο δυναμικός επιθετικός καταφέρει να «πιάσει» σε μια ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, όπως ο Παναθηναϊκός, και βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με κλειστές άμυνες. Θα μπορέσει ο Τεττέη να ανταποκριθεί στον τρόπο παιχνιδιού μιας μεγάλης ελληνικής ομάδας, και να κάνει την διαφορά; Μένει να το δούμε.