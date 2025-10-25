Κηφισιά- Παναιτωλικός 1-1: «Μοιρασιά» με ήρωα Ραμίρες στις καθυστερήσεις σε ματς-θρίλερ στη Νίκαια

Χωρίς νικητή (1-1) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Κηφισιά και Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι Σεμπαστιάν Λέτο και Γιάννης Αναστασίου είδαν τις ομάδες τους να έχουν καλό ρυθμό στο πρώτο μέρος και να βρίσκουν δίχτυα με τον Πόμπο (19') και τον Κοντούρη (37') αντίστοιχα. Ωστόσο η αποβολή του Αντονίσε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου άλλαξε τις ισορροπίες. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ραμίρεζ απέκρουσε πέναλτι και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Το ματς

Χορταστικό πρώτο ημίχρονο στη Νεάπολη με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές ευκαιρίες. Η πρώτη καλή ευκαιρία στον αγώνα ήρθε στο 5' όταν ο Πόμπο κέρδισε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, έδωσε στον Τεττέι που έκανε το γύρισμα, όμως το πλασέ του Παντελίδη μπλόκαρε ο Τσάβες. Στα επόμενα λεπτά καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε ουσιαστική ευκαιρία με την Κηφισιά να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 19΄ μετά από κόρνερ που παίχτηκε με πάσα, ο Βιγιαφάνιες έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Πόμπο με άψογο πλασέ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η Κηφισιά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 23' ο Τσάβεζ είπε «όχι» σε εξαιρετικό σουτ του Πέρεθ.

Ο Παναιτωλικός αντέδρασε στο 26΄ με άστοχη κεφαλιά του Άλεξιτς μετά απο εκτέλεση κόρνερ και στο 28' όπου ο Ραμίρεζ με δύσκολη επέμβαση απέκρουσε την κεφαλιά του Κοντούρη. Στο 37' οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με ασύλληπτο γκολ του Κοντούρη. Ο μέσος της Εθνικής Ελπίδων εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα επέστρεψε στα πόδια του και με δυνατό δεξί σουτ από πλάγια θέση νίκησε τον Ραμίρεζ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες μπήκαν με πολύ ένταση στο παιχνίδι τους και πολλά φάουλ. Στο 51' Ο Αντονίσε αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Εστεμπάν. Όπως ήταν φυσικό ο ρυθμός έπεσε στο ματς και οι Αγρινιώτες είχαν περισσότερη ώρα την κατοχή χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν απειλητικοί. Ο Παναιτωλικός πίεσε περισσότερο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και στο 89' το εξαιρετικό σουτ του Μίχαλακ από το όριο της περιοχής, πέρασε λίγο έξω. Στο 90+9' μετά από εξέταση του VAR δόθηκε πέναλτι για τον Παναιτωλικό με τον Ραμίρεζ να αποκρούει την εκτέλεση του Αγκίρε για το τελικό 1-1.

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (61' Μαϊντάνα), Πέρεθ (53' Αμανί), Βιγιαφάνιες (45' Εμπό), Παντελίδης(61' Τζίμας), Πόμπο, Αντόνισε, Τεττέη

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (81' Λουίς), Κοντούρης (69' Ματσάν), Ενκλολόλο (81' Αγκίρε), Μίχαλακ, Άλεξιτς