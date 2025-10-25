Σπορ Αθλητικές Μεταδόσεις Super League 1 Basket League Νάπολι Ίντερ Λίβερπουλ Ευρώπη Ποδόσφαιρο Μπάσκετ

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Super League και οι ευρωπαϊκές «μάχες»

Πού θα δείτε τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου στο πρωτάθλημα της ελληνικής Super League.

Η ελληνική Super League, επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με τρεις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα.

Στις 17:00, η Κηφισιά υποδέχεται στη Νεάπολη τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport2HD.

Στις 19:30, στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Tέλος, στις 20:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται στην Κρήτη τον Ατρόμητο, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport1HD.

Η ευρωπαϊκή δράση με Νάπολι-Ίντερ και Λίβερπουλ

Με σπουδαίες αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κι ένα μεγάλο ντέρμπι στη Serie A, συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η δράση!

Στην αγγλική Premier League, η Λίβερπουλ φιλοξενείται στην έδρα της Μπρέντφορντ, σε μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 22:00 και μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Στη γερμανική Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Γκλάντμπαχ, σε μια δυνατή αναμέτρηση που ξεκινάει στις 16:30 και μεταδίδεται από το Novasports 3.

Τέλος, στην ιταλική Serie A, η πρωταθλήτρια Νάπολι φιλοξενεί την Ίντερ, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 19:00 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3HD.

Η 4η αγωνιστική για την Basket League 

Η δράση για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη στις 16:00, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στο Παλατάκι το Περιστέρι. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ2.

Στις 17:30, ο Ηρακλής, στη Θεσσαλονίκη ξανά, υποδέχεται στο αναμενόμενα κατάμεστο «Ιβανώφειο», την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ERT 1 Sport.

Στις 18:15, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στο ΔΑΚ Γλυφάδας τον Άρη. Ο αγώνας έχει μετάδοση από το ΕΡΤ2. Την ίδια ώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση είναι στο πρόγραμμα, ανάμεσα σε Καρδίτσα και Κολοσσό Ρόδου, στην ERT 2 Sport.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • ΠΑΟΚ - Περιστέρι, 16:30, ΕΡΤ2
  • Ηρακλής - ΑΕΚ, 17:30, ERT 1 Sport
  • Πανιώνιος - Άρης, 18:15, ΕΡΤ2
  • Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου, 18:15, ERT2 Sport

