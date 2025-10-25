Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Super League και οι ευρωπαϊκές «μάχες»
Πού θα δείτε τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου στο πρωτάθλημα της ελληνικής Super League.
Η ελληνική Super League, επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με τρεις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα.
Στις 17:00, η Κηφισιά υποδέχεται στη Νεάπολη τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport2HD.
Στις 19:30, στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Prime.
Tέλος, στις 20:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται στην Κρήτη τον Ατρόμητο, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport1HD.
Η ευρωπαϊκή δράση με Νάπολι-Ίντερ και Λίβερπουλ
Με σπουδαίες αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κι ένα μεγάλο ντέρμπι στη Serie A, συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η δράση!
Στην αγγλική Premier League, η Λίβερπουλ φιλοξενείται στην έδρα της Μπρέντφορντ, σε μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 22:00 και μεταδίδεται από το Novasports Premier League.
Στη γερμανική Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Γκλάντμπαχ, σε μια δυνατή αναμέτρηση που ξεκινάει στις 16:30 και μεταδίδεται από το Novasports 3.
Τέλος, στην ιταλική Serie A, η πρωταθλήτρια Νάπολι φιλοξενεί την Ίντερ, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 19:00 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3HD.
Η 4η αγωνιστική για την Basket League
Η δράση για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη στις 16:00, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στο Παλατάκι το Περιστέρι. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ2.
Στις 17:30, ο Ηρακλής, στη Θεσσαλονίκη ξανά, υποδέχεται στο αναμενόμενα κατάμεστο «Ιβανώφειο», την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ERT 1 Sport.
Στις 18:15, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στο ΔΑΚ Γλυφάδας τον Άρη. Ο αγώνας έχει μετάδοση από το ΕΡΤ2. Την ίδια ώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση είναι στο πρόγραμμα, ανάμεσα σε Καρδίτσα και Κολοσσό Ρόδου, στην ERT 2 Sport.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- ΠΑΟΚ - Περιστέρι, 16:30, ΕΡΤ2
- Ηρακλής - ΑΕΚ, 17:30, ERT 1 Sport
- Πανιώνιος - Άρης, 18:15, ΕΡΤ2
- Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου, 18:15, ERT2 Sport
Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων εδώ