Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Super League και οι ευρωπαϊκές «μάχες»

Η ελληνική Super League, επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με τρεις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα.



Στις 17:00, η Κηφισιά υποδέχεται στη Νεάπολη τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport2HD.



Στις 19:30, στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Prime.



Tέλος, στις 20:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται στην Κρήτη τον Ατρόμητο, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport1HD.

Η ευρωπαϊκή δράση με Νάπολι-Ίντερ και Λίβερπουλ

Με σπουδαίες αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κι ένα μεγάλο ντέρμπι στη Serie A, συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η δράση!



Στην αγγλική Premier League, η Λίβερπουλ φιλοξενείται στην έδρα της Μπρέντφορντ, σε μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 22:00 και μεταδίδεται από το Novasports Premier League.



Στη γερμανική Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Γκλάντμπαχ, σε μια δυνατή αναμέτρηση που ξεκινάει στις 16:30 και μεταδίδεται από το Novasports 3.



Τέλος, στην ιταλική Serie A, η πρωταθλήτρια Νάπολι φιλοξενεί την Ίντερ, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 19:00 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3HD.

Η 4η αγωνιστική για την Basket League

Η δράση για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη στις 16:00, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στο Παλατάκι το Περιστέρι. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ2.

Στις 17:30, ο Ηρακλής, στη Θεσσαλονίκη ξανά, υποδέχεται στο αναμενόμενα κατάμεστο «Ιβανώφειο», την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ERT 1 Sport.

Στις 18:15, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στο ΔΑΚ Γλυφάδας τον Άρη. Ο αγώνας έχει μετάδοση από το ΕΡΤ2. Την ίδια ώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση είναι στο πρόγραμμα, ανάμεσα σε Καρδίτσα και Κολοσσό Ρόδου, στην ERT 2 Sport.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

ΠΑΟΚ - Περιστέρι, 16:30, ΕΡΤ2

Ηρακλής - ΑΕΚ, 17:30, ERT 1 Sport

Πανιώνιος - Άρης, 18:15, ΕΡΤ2

Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου, 18:15, ERT2 Sport

