ΑΕΚ: Νέο ξέσπασμα Ηλιόπουλου σχετικά με την υπόθεση... Λανουά

Μετά την απαλλαγή της ΑΕΚ για την υπόθεση των καταγγελιών του Στεφάν Λανουά, αλλά και την πρόσφατη κλήση του Μάριου Ηλιόπουλου από την ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Περιστερίου στην αναμέτρηση της «Ένωσης» με την Κηφισιά, ο διοικητικός ηγέτης των «κιτρινόμαυρων» πέρασε στην αντεπίθεση, λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την Super League.



Ο Μάριος Ηλιόπουλος με δήλωσή του τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές».



Αναλυτικά η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου



«Έκανα πρόσφατα δηλώσεις με τις οποίες προειδοποίησα να πάψουν κάποιοι να σκάβουν λάκκους γιατί θα πέσουν οι ίδιοι μέσα... Οι ίδιοι όμως συνέχισαν. Και για δεύτερη φορά έπεσαν ξανά μέσα στον λάκκο.



Προσπάθησαν λυσσαλέα κατά το διάστημα των τελευταίων 15 ημερών να διαστρεβλώσουν και μάλιστα δύο φορές, τον ορισμό φαινόμενο Βίας. Με τζάμια, και με δήθεν προπηλακισμούς. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις απέτυχαν παταγωδώς.



... Εξ΄ιδίων κρίνουν τα αλλότρια.



Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές.



Τέλος το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο...



Καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι, μακριά από Παρασκήνιο και Βία.



Η ΑΕΚ είναι Σύμβολο, είναι Ιδέα...δεν φοβάται κ θα είναι για Πάντα Μονομάχος στη πρώτη γραμμή...



Όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική - θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι...».